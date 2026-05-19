Stockholm choisit Naval Group pour moderniser sa flotte militaire

La Suède a décidé de confier au groupe français Naval Group la construction de quatre nouvelles frégates destinées à renforcer ses capacités militaires en mer Baltique. L’annonce a été faite par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, qui a présenté ce contrat comme l’un des plus importants investissements militaires du pays depuis plusieurs décennies.

Le programme prévoit l’acquisition de frégates de type FDI, des bâtiments de nouvelle génération conçus pour la défense aérienne, la lutte anti-sous-marine et les opérations de haute intensité. Selon le gouvernement suédois, les premières livraisons pourraient intervenir à partir de 2030, dans un contexte marqué par la montée des tensions sécuritaires en Europe du Nord depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

Une coopération stratégique renforcée entre Paris et Stockholm

Le contrat représenterait environ 40 milliards de couronnes suédoises, soit plus de quatre milliards d’euros. Stockholm souhaite intégrer plusieurs systèmes d’armes développés localement, notamment par le groupe suédois Saab, afin de préserver une partie de sa souveraineté industrielle et technologique.

Un succès stratégique majeur pour l’industrie française de défense. Naval Group était en concurrence avec des offres britanniques et espagnoles pour ce marché particulièrement sensible. Le choix suédois illustre le renforcement des coopérations militaires européennes depuis l’élargissement de l’OTAN et l’accélération des dépenses de défense sur le continent.