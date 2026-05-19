Les États-Unis organiseront une réunion clé du G20 dans le Wisconsin avant le sommet de Trump à Miami

Les États-Unis accueilleront une réunion des ministres du Commerce du G20 dans l’État du Wisconsin du 30 septembre au 1er octobre, a annoncé mardi le bureau du représentant américain au commerce.

La rencontre sera présidée par Jamieson Greer et portera sur plusieurs sujets sensibles liés au commerce international, notamment le travail forcé, la réforme du principe de la « nation la plus favorisée » et les problèmes de surcapacité mondiale dans certains secteurs industriels.

Cette réunion ministérielle doit servir de préparation au sommet des dirigeants du G20 prévu les 14 et 15 décembre à Miami. Le président américain Donald Trump doit accueillir les chefs d’État et de gouvernement au complexe Trump National Doral.

Le principe de la « nation la plus favorisée », qui garantit normalement à tous les partenaires commerciaux les mêmes avantages tarifaires, est devenu un sujet de débat croissant dans un contexte de tensions économiques entre les grandes puissances et de critiques sur certaines pratiques commerciales internationales.

Les discussions sur la surcapacité mondiale devraient notamment concerner les secteurs industriels où plusieurs pays occidentaux accusent la Chine de produire massivement à bas coût, ce qui exerce une pression sur les industries concurrentes à travers le monde.

La question du travail forcé figure également parmi les priorités des États-Unis dans les négociations commerciales internationales, Washington cherchant à renforcer les contrôles sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et à limiter les importations liées à des violations des droits humains.

Cette série de réunions intervient dans un climat économique mondial marqué par les tensions commerciales, les conflits géopolitiques et les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale, alors que les grandes économies cherchent à coordonner leurs réponses face aux nouveaux défis du commerce international.