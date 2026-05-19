Lula reprend l’avantage dans les sondages face à Flavio Bolsonaro après des révélations explosives

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva devance désormais le sénateur Flavio Bolsonaro dans les intentions de vote pour l’élection présidentielle brésilienne, selon un nouveau sondage publié mardi, marqué par l’impact de récentes révélations visant le candidat de droite.

D’après l’enquête AtlasIntel/Bloomberg, Lula obtiendrait 48,9 % des voix lors d’un éventuel second tour, contre 41,8 % pour Flavio Bolsonaro. Le précédent sondage réalisé en avril donnait pourtant les deux hommes quasiment à égalité, avec un léger avantage pour le sénateur conservateur.

Au premier tour, Lula apparaît également largement en tête avec 47 % des intentions de vote, loin devant Flavio Bolsonaro crédité de 34,3 %. Les autres candidats testés restent très loin derrière, notamment Romeu Zema, Ronaldo Caiado et Renan Santos.

Cette évolution intervient après la publication d’une enquête du média Intercept Brasil affirmant que Flavio Bolsonaro aurait négocié un financement de 134 millions de réais auprès de l’ancien propriétaire de Banco Master, Daniel Vorcaro, afin de produire un film consacré à la vie de son père, l’ancien président Jair Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro a rejeté toute accusation d’irrégularité. Il a confirmé l’existence du financement mais assuré qu’il s’agissait d’un simple « parrainage privé » sans aucune contrepartie politique ou financière. De son côté, Daniel Vorcaro, actuellement détenu depuis mars, est accusé d’avoir tenté de corrompre un ancien responsable de la banque centrale brésilienne, ce qu’il nie également.

Le Brésil doit organiser son élection présidentielle en octobre prochain. Comme le prévoit le système électoral brésilien, un second tour sera organisé si aucun candidat ne dépasse la barre des 50 % des suffrages valides au premier tour.

Le sondage AtlasIntel a été réalisé auprès de 5 032 personnes entre le 13 et le 18 mai, avec une marge d’erreur estimée à un point de pourcentage. Cette nouvelle enquête confirme le climat politique extrêmement polarisé qui domine la campagne dans la première économie d’Amérique latine.