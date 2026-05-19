L’Union européenne débloque des aides pour faire face à la hausse des engrais

L’UE annonce mardi 19 mai des mesures financières pour soutenir les agriculteurs européens face à la flambée du prix des engrais, aggravée par la guerre au Moyen-Orient.

L’Union européenne a annoncé mardi 19 mai le déblocage de fonds destinés à soutenir les agriculteurs face à l’explosion du prix des engrais. Cette aide intervient alors que le secteur traverse une période difficile, marquée par une hausse continue des coûts de production. La situation s’est encore dégradée depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, qui a amplifié les tensions sur le marché des intrants agricoles.

Mobilisation à Strasbourg

Des organisations agricoles ont organisé un rassemblement lundi devant le Parlement européen à Strasbourg pour faire pression sur les institutions. Le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs a tiré la sonnette d’alarme en avertissant que les exploitants risquent de se retrouver dans une situation financière catastrophique. Cette mobilisation visait à peser sur les décisions attendues de Bruxelles concernant le plan d’action sur les engrais.

Ces nouvelles difficultés s’ajoutent aux défis déjà nombreux que doit affronter le monde agricole européen. La hausse brutale du coût des engrais menace directement la rentabilité des exploitations et pourrait avoir des répercussions sur la production alimentaire européenne dans les mois à venir. Les modalités précises de cette aide financière restent à détailler par la Commission européenne.