Florian Philippot candidat à la présidentielle 2027, sauf si De Villiers se lance

Le président des Patriotes annonce sa candidature à l’Élysée mais se dit prêt à se retirer au profit d’une figure plus rassembleuse du camp souverainiste.

Florian Philippot a franchi le pas ce samedi 9 mai sur France 2 en annonçant officiellement sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. L’ancien vice-président du Front national, aujourd’hui à la tête du mouvement Les Patriotes, justifie sa démarche par son refus d’un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Il se dit confiant dans sa capacité à réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour valider sa présence au premier tour.

Une candidature sous condition

Cette candidature reste toutefois conditionnelle. Philippot a clairement indiqué qu’il serait prêt à se retirer si une personnalité plus rassembleuse émergeait dans le camp souverainiste. Plusieurs sources évoquent notamment le nom de Philippe de Villiers, figure historique de la droite nationaliste, dont une éventuelle candidature pourrait modifier la donne. L’ancien cadre frontiste cherche manifestement à éviter une dispersion des voix dans sa famille politique.

Un positionnement souverainiste radical

Cette annonce intervient alors que le paysage politique français se restructure à deux ans de l’échéance présidentielle. Philippot, qui a quitté le Rassemblement national en 2017 pour fonder Les Patriotes, tente de se positionner comme le porteur d’une ligne souverainiste radicale, hostile à l’Union européenne et à l’euro.