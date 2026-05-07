Entrevue États-Unis MONDE

Trump fixe un ultimatum à Bruxelles sur l’accord commercial avant le 4 juillet

7 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Le président américain menace l’Union européenne de droits de douane considérablement alourdis si l’accord commercial n’est pas appliqué d’ici la fête nationale américaine.

Trump fixe un ultimatum à Bruxelles sur l'accord commercial avant le 4 juillet
Trump fixe un ultimatum à Bruxelles sur l'accord commercial avant le 4 juillet

Donald Trump a adressé jeudi un ultimatum sans équivoque à l’Union européenne. Le président américain a prévenu la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen que Bruxelles disposait d’un délai limité pour mettre en œuvre l’accord commercial conclu entre les deux parties. La date butoir fixée par Washington correspond au 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. L’annonce a été faite via le réseau social Truth Social, plateforme privilégiée du locataire de la Maison-Blanche pour ses communications officielles.

Menace de droits de douane alourdis

L’avertissement s’accompagne d’une menace explicite. Si l’accord n’est pas pleinement appliqué avant l’échéance, les droits de douane imposés aux produits européens bondiraient immédiatement à des niveaux beaucoup plus élevés. Washington reproche à Bruxelles de ne pas respecter ses engagements commerciaux, une accusation qui ravive les tensions transatlantiques sur les questions douanières. Le ton employé par Trump laisse peu de place à la négociation.

Bruxelles sous pression américaine

Cette pression intervient dans un contexte commercial déjà tendu entre les deux blocs économiques. L’Union européenne se retrouve désormais face à un choix contraint : céder aux exigences américaines dans les deux mois ou affronter une dégradation brutale de ses conditions d’exportation vers le marché américain. Les capitales européennes devront rapidement coordonner leur réponse à cette mise en demeure qui touche directement les intérêts de nombreux secteurs industriels du Vieux Continent.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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