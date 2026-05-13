Historique aux Bahamas : Philip Davis décroche un second mandat inédit depuis près de 30 ans

Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a été réélu mardi lors des élections législatives anticipées, permettant à son parti de conserver largement le pouvoir. Cette victoire marque un événement historique dans l’archipel, puisqu’aucun dirigeant n’avait réussi à obtenir deux mandats consécutifs depuis près de trois décennies.

Selon les résultats préliminaires, le Parti libéral progressiste (PLP) serait en passe de remporter plus de 30 des 41 sièges du Parlement. Une avance confortable qui confirme le soutien d’une large partie de l’électorat au gouvernement en place.

Dans une déclaration à Reuters, Philip Davis a salué le verdict des urnes avec « humilité et gratitude ». Le chef du gouvernement a affirmé que cette victoire constituait un mandat clair pour poursuivre ses réformes et améliorer la situation économique et sociale du pays.

Le Premier ministre a notamment promis de renforcer la sécurité, de réduire les pressions financières pesant sur les familles et d’élargir les opportunités économiques à travers les différentes îles de l’archipel. Son gouvernement devra également faire face aux défis liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles, particulièrement sensibles dans cette région des Caraïbes.

Le scrutin devait initialement se tenir en octobre, mais Davis avait choisi de convoquer des élections anticipées afin d’éviter la période de la saison des ouragans dans l’Atlantique. Selon un responsable de son bureau, cette décision visait à garantir une meilleure organisation du vote avant les risques climatiques attendus dans les prochains mois.

Les élections de 2021, qui avaient porté Philip Davis au pouvoir, avaient déjà été organisées de manière anticipée. Ce scrutin avait alors marqué une rupture avec la tradition électorale du pays, les Bahamiens votant pour la première fois depuis près de vingt-cinq ans à une période différente du mois de mai.