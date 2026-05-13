Cyril Hanouna dézingue Kylian Mbappé : «C’est pas possible d’être aussi bête»

Dans son émission Tout beau, tout n9uf sur W9, Cyril Hanouna a vivement critiqué Kylian Mbappé après la prise de position du joueur au sujet de Jordan Bardella dans Vanity Fair. L’animateur estime que l’attaquant du Real Madrid s’expose inutilement à une nouvelle polémique alors qu’il est déjà très critiqué.

«Il est dans des sauces de partout en ce moment.»

Cyril Hanouna n’a pas mâché ses mots contre Kylian Mbappé, déclarant :

« Kylian Mbappé retombe encore dans ses travers en donnant son avis. C’est pas possible, il est dans des sauces de partout en ce moment, tout le monde lui tombe dessus et il va encore en rajouter. Je ne sais pas qui s’occupe de lui mais c’est vraiment catastrophique. C’est pas possible d’être aussi bête. »

Au cœur de la polémique, la prise de position de Kylian Mbappé contre Jordan Bardella et le RN. Dans Vanity Fair, l’attaquant des Bleus a de nouveau affiché ses craintes si le RN arrivait au pouvoir en 2027, ce qui lui a d’ailleurs valu une reponse cinglante de Jordan Bardella.

Pour Cyril Hanouna, le problème n’est pas seulement le fond du message, mais aussi le timing, alors que le Real Madrid est en plein naufrage, que ce soit sportivement ou hors des terrains.

Hanouna vise aussi l’entourage du joueur

Cyril Hanouna ne s’en est pas pris uniquement à Kylian Mbappé. Il a également pointé du doigt ceux qui conseillent l’attaquant français. En déclarant « je ne sais pas qui s’occupe de lui mais c’est vraiment catastrophique », l’animateur laisse entendre que la communication de Mbappé serait mal gérée. Et on ne peut pas lui donner tort…