“Epstein, ce que vous n’avez jamais lu” : Society publie une grande enquête en deux parties sur l’affaire Epstein. À ne pas rater !

Le magazine Society consacre un grand récit en deux parties à l’affaire Jeffrey Epstein. Une enquête dense, documentée et ambitieuse, menée par Emmanuelle Andreani et Anthony Mansuy, dont les cinq premiers chapitres sont déjà disponibles avant une suite annoncée le 21 mai.

Il y avait déjà eu des milliers d’articles, des documentaires, des livres, des théories et des archives judiciaires. Avec Epstein, ce que vous n’avez jamais lu, Society fait le pari qu’il restait encore quelque chose à raconter. Le magazine lance une vaste enquête sur Jeffrey Epstein, sa fortune, son réseau, ses complicités, son rapport à la France et les angles morts d’un système d’exploitation sexuelle longtemps resté dans l’ombre.

La première partie de ce dossier événement est parue dans Society #280, disponible en kiosque, en ligne et sur la boutique du magazine. Elle fait honneur à la tradition des grands récits de Society, notamment après le succès de son enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès. Selon Society, les cinq premiers chapitres constituent le premier volet d’un récit “massif”, dont la suite est annoncée pour le 21 mai.

Une enquête en plusieurs épisodes

La première salve publiée par Society comprend une introduction et cinq chapitres, pensés comme un feuilleton journalistique. Une manière efficace de remettre de l’ordre dans une affaire tentaculaire, avec ses fantasmes et ses zones grises.

L’introduction présente les grandes questions auxquelles l’enquête de Society entend répondre : l’origine de la fortune de Jeffrey Epstein, le fonctionnement de son réseau d’exploitation sexuelle, ses complicités, sa capacité à approcher des personnalités puissantes et le rôle de Paris dans son système.

Les cinq premiers chapitres déroulent ensuite ce récit en partant de son univers intime et matériel, avec “L’antre”, centré sur ses lieux de vie et notamment son appartement de l’avenue Foch, puis “Un Américain à Paris”, consacré à ses liens français, “Pactes criminels”, qui explore les alliances, protections et silences ayant permis au réseau de durer, “Derrière les portes”, qui tente de reconstituer ce qui se jouait dans les espaces privés et les cercles fermés, et enfin “Une partie d’échecs”, qui montre l’affaire comme un système de calculs, de rapports de force et de stratégies d’impunité.

Deux dates à retenir : 7 mai et 21 mai

La première partie de l’enquête est sortie dans le numéro Society #280, présenté comme la partie 1 du dossier Epstein : Ce que vous n’avez jamais lu. Ce premier volet publié le 7 mai représente un récit de 35 pages, suivi d’une seconde partie prévue le 21 mai.

Comment lire l’enquête ?

Plusieurs options existent. La première : acheter le magazine papier, en kiosque ou via la boutique de Society. La boutique propose notamment le numéro Society #280 consacré à la première partie de l’enquête, avec envoi à domicile : La boutique SO. Pour ne pas manquer la suite, la boutique met aussi en avant une offre groupée Society #280 + #281, permettant de recevoir la première partie et de réserver la seconde, annoncée pour le 21 mai. Une très bonne initiative. On se rappelle que lors de la sortie du numéro spécial consacré à Xavier Dupont de Ligonnès, beaucoup de lecteurs avaient eu du mal à trouver un exemplaire papier du magazine, victime de son succès. Society a donc trouvé une parade pour éviter que la situation ne se reproduise. Un bon point !

La seconde façon de se procurer l’enquête est via le digital. Society propose une formule numérique : le magazine indique que ses numéros peuvent être lus dans l’application Kiosque SO PRESS, à l’unité ou via un abonnement numérique :

https://www.society.fr/collection/epstein-ce-que-vous-n-avez-jamais-lu/

Un retour en force du grand récit journalistique

Comme à son habitude, Society ne se contente pas de republier les éléments déjà connus de l’affaire Epstein. À l’image du travail fourni pour l’affaire Dupont de Ligonnès, le magazine va plus loin en s’intéressant aux lieux, aux personnages secondaires, aux archives, aux contradictions, aux scènes oubliées et aux connexions internationales.

C’est précisément là que le travail d’Emmanuelle Andreani et Anthony Mansuy prend toute sa valeur. Les deux journalistes abordent un dossier hautement sensible, parce qu’il est mondial, judiciaire, politique, médiatique et saturé de rumeurs, avec une exigence de narration et de vérification qui fait la marque des grandes enquêtes de presse. Sur RTL, Emmanuelle Andreani a décrit une affaire “tentaculaire” et expliqué que l’enquête s’attache à comprendre le fonctionnement du système Epstein. Anthony Mansuy y évoque de son côté des éléments d’enquête permettant de confronter certaines versions publiques.

Il faut saluer en particulier le rôle d’Emmanuelle Andreani, rédactrice en chef de Society, dont le travail semble ici conjuguer deux qualités : la rigueur froide de l’enquête et le sens du récit. Anthony Mansuy, reporter aguerri, apporte lui aussi une solidité d’enquêteur et le goût du terrain.

Pourquoi cette enquête compte

L’affaire Epstein est l’un des plus grands scandales criminels de ce siècle. Elle interroge sur la manière dont l’argent, le pouvoir, les réseaux sociaux mondains et les institutions peuvent créer autour d’un homme un espace d’impunité. En choisissant d’y consacrer un dossier en deux parties, Society rappelle une chose essentielle : certaines affaires exigent du temps et ne peuvent être sérieusement racontées en quelques lignes dans un seul article. Avec Epstein, ce que vous n’avez jamais lu, le magazine signe donc une sortie incontournable pour tous ceux qui veulent connaître toutes les ramifications d’un scandale tentaculaire et hors normes. À ne pas rater !