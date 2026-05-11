Grasset : derrière la victimisation d’Olivier Nora après son éviction, le scandale des avances hors-sol

Il s’est présenté en victime. Il a bénéficié d’une mobilisation spectaculaire d’une partie du monde littéraire et médiatique, criant contre le grand méchant Vincent Bolloré. Pourtant, en y regardant d’un peu plus près, le limogeage d’Olivier Nora de la direction de Grasset n’a rien de vraiment étonnant. Au regard de la situation financière de la maison d’édition, ce limogeage était même presque inévitable. Depuis son départ, la polémique s’est concentrée sur une lecture politique de l’affaire, qui a occulté un autre sujet : l’état économique de Grasset après plusieurs années de gestion contestable. Une réalité s’impose : Grasset allait mal.

Des comptes en nette dégradation

Les chiffres résument l’ampleur du problème. Entre 2021 et 2025, le chiffre d’affaires de Grasset serait passé de 16,5 à 11,9 millions d’euros. Sur la même période, le résultat opérationnel aurait été divisé par quatre, pour tomber autour de 0,6 million d’euros. Pour une maison aussi prestigieuse, la chute est sévère. Elle traduit une perte de vitesse commerciale, mais aussi une incapacité à adapter les dépenses à la réalité des ventes.

Dans l’édition, les à-valoir sont une pratique normale. Ils permettent d’attirer des auteurs, de financer l’écriture d’un livre, de prendre des risques. Mais encore faut-il que ces avances soient proportionnées au potentiel commercial des ouvrages. Chez Grasset, ce principe semble avoir été progressivement détourné. Le système a en effet permis d’entretenir grassement des auteurs dont les avances étaient parfois très éloignées de la réalité économique de leurs ventes.

Des avances déconnectées de la réalité

Plusieurs exemples sont symptomatiques de cette dérive. Une avance de 178 000 euros aurait ainsi été accordée pour un livre qui ne pouvait raisonnablement pas espérer la rembourser. Pascal Bruckner aurait bénéficié de 73 430 euros d’avance alors que l’exploitation de ses 17 titres chez Grasset ferait apparaître près de 400 000 euros de pertes. Et d’après certaines sources proches du dossiers, les exemples similaires sont nombreux.

Et quand les avances deviennent systématiquement supérieures à ce que les ventes permettent d’amortir, elles deviennent ni plus ni moins qu’un mécanisme de subvention interne. Difficile, dans ce cas-là, de ne pas y voir un système d’entre-soi. On comprend mieux, dès lors, que beaucoup se sont plaints de la « fin de la récré »…

Beigbeder, symbole d’une fronde ambiguë

Le cas de Frédéric Beigbeder résume bien cette contradiction. L’auteur de 99 francs a longtemps incarné une certaine image de Grasset : brillante, mondaine, provocatrice, très parisienne. Il a connu de grands succès dans les années 2000. Son poids symbolique dans la maison est réel. Mais le succès passé ne garantit pas la rentabilité présente. Depuis 2021, l’exploitation commerciale de ses livres chez Grasset serait devenue très défavorable à la maison. Les ventes ne suivraient plus le niveau d’exposition médiatique de l’auteur ni les conditions financières qui lui ont été accordées. Le public semble s’être éloigné d’un registre qui avait fait son succès, mais qui ne produit plus les mêmes effets.

Cela n’a pas empêché Beigbeder de se poser en figure de la contestation après le départ d’Olivier Nora. La posture est efficace médiatiquement. Elle est plus discutable économiquement. Car l’auteur qui dénonce aujourd’hui la nouvelle direction a longtemps bénéficié du système qu’il défend implicitement : celui d’une maison prête à absorber des pertes pour conserver certaines signatures.

Cette ambiguïté traverse toute la fronde. Des auteurs se présentent comme des résistants à une brutalité industrielle. Mais certains d’entre eux ont aussi été les bénéficiaires directs d’un modèle coûteux, fondé sur le prestige, les fidélités personnelles et des avances parfois très éloignées du marché réel.

Une maison devenue prisonnière de ses réseaux

La crise de Grasset ne peut pas être comprise sans regarder la sociologie de la maison. Depuis longtemps, elle occupe une place singulière dans le paysage littéraire français. Elle n’est pas seulement un éditeur. Elle est un lieu de pouvoir, de reconnaissance, de sociabilité et d’influence. On y publie des romanciers, mais aussi des essayistes, des journalistes, des intellectuels médiatiques, des personnalités présentes dans les jurys, les rédactions, les prix, les plateaux et les cercles parisiens. Ce positionnement a longtemps fait la force de Grasset. Il a donné à la maison une visibilité et une aura considérables. Mais ce modèle a aussi son revers. À force de privilégier les noms, les réseaux et les fidélités, la maison a fini par s’éloigner d’une logique économique soutenable. Elle a entretenu un système où certains auteurs comptaient moins par ce qu’ils vendaient que par ce qu’ils représentaient. Précisons qu’Olivier Nora n’a pas inventé ce système. Il en a hérité. Mais il l’a prolongé et défendu…

Une mobilisation médiatique révélatrice de l’entre-soi

L’ampleur de la couverture médiatique a elle aussi quelque chose de révélateur. Que l’éviction du patron de Grasset fasse l’objet d’articles nombreux est normal. La maison occupe une place importante dans l’édition française. Mais la tonalité de certaines réactions interroge. Une partie du monde médiatique qui a commenté l’affaire appartient au même écosystème que celui de Grasset. Des journalistes sont aussi auteurs. Des auteurs sont chroniqueurs. Des critiques sont publiés par les maisons qu’ils couvrent. Des relations personnelles, professionnelles et symboliques relient en permanence les rédactions, les éditeurs, les jurys et les maisons d’édition. Cette proximité invite à la prudence. Dans l’affaire Grasset, la fronde a été présentée comme un mouvement de défense de la liberté éditoriale. Elle l’est peut-être en partie. Mais elle est aussi et surtout un réflexe de protection d’un monde inquiet de voir disparaître ses anciennes habitudes, pour ne pas dire ses anciens privilèges.

À noter que sur les 637 auteurs ayant publié chez Grasset entre 2021 et avril 2026, 429 ne se seraient pas manifestés. Ce chiffre relativise fortement l’idée d’un départ massif

La fin d’un ancien régime littéraire

L’affaire Grasset dépasse le cas d’Olivier Nora. Elle marque peut-être la fin d’un ancien régime de l’édition parisienne : celui où quelques maisons pouvaient fonctionner comme des salons puissants, protégés par leurs réseaux, leurs signatures et leur influence médiatique. Ce monde n’a pas totalement disparu, mais il est désormais plus vulnérable. Les ventes ne peuvent plus être indéfiniment compensées par le prestige, et les auteurs médiatiques ne suffisent plus à garantir la solidité d’une maison. Le temps où l’on pouvait perdre de l’argent, tant que les bonnes signatures restaient dans la maison, est bel et bien révolu. En tout cas chez Grasset…