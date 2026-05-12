Jacques Vendroux révèle être atteint d’un cancer : «C’est très violent»

Voix historique du sport à la radio, Jacques Vendroux a annoncé ce mardi sur CNews être atteint d’un cancer depuis six mois. Le journaliste de 78 ans, longtemps figure de Radio France et aujourd’hui sur Europe 1, s’est voulu rassurant tout en évoquant une épreuve lourde.

Une absence qui cachait une épreuve personnelle

Invité mardi dans L’Heure des pros sur CNews, Jacques Vendroux venait initialement parler des 50 ans de l’épopée européenne de l’AS Saint-Étienne. Mais Pascal Praud l’a interrogé sur son absence de l’antenne, notamment de sa chronique Vendredi Vendroux. Le journaliste a alors reconnu qu’il n’avait « pas du tout l’intention d’en parler aujourd’hui ».

« J’ai un cancer » : une annonce en direct

Relancé à l’antenne, Jacques Vendroux a finalement expliqué la raison de son retrait : « J’ai fait un break parce que j’ai un cancer. » Il a précisé qu’il suivait actuellement un traitement et a insisté sur le fait qu’il était pris en charge médicalement.

Le journaliste a reconnu la gravité de la maladie, tout en refusant d’en faire un message de peur. Il a notamment déclaré : « C’est une maladie qui se soigne », saluant au passage le travail des médecins qui l’accompagnent. Il a également expliqué être en contact plus fréquent avec des médecins et des oncologues depuis l’annonce du diagnostic.

Un diagnostic « très violent »

Jacques Vendroux a confié que l’annonce de la maladie avait été difficile à encaisser. « C’est très violent quand vous l’apprenez », a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu’il avait rapidement repris le dessus. Il a aussi indiqué être malade depuis six mois.

Le journaliste a toutefois refusé de se présenter comme une victime. Il a affirmé ne pas vouloir « passer pour un martyr » et a répété qu’il faisait tout pour s’en sortir. Cette prise de parole s’est accompagnée d’un message de combativité, notamment lorsqu’il a rappelé avoir déjà traversé de lourdes épreuves.

Furiani, Brésil : des épreuves déjà surmontées

Jacques Vendroux a rappelé avoir été gravement blessé lors du drame de Furiani, en 1992, avant la demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l’OM. Il a aussi évoqué un problème de santé survenu pendant la Coupe du monde 2014 au Brésil. Pour lui, ces épisodes nourrissent aujourd’hui sa détermination : il assure vouloir « s’en sortir ».

Jacques Vendroux ne veut pas que sa mère soir au courant

Jacques Vendroux a aussi expliqué ne pas avoir annoncé sa maladie à sa mère, âgée de 101 ans, par crainte de la fragiliser. Le journaliste a dit se sentir soulagé que la situation soit désormais connue publiquement, tout en demandant qu’on ne l’interroge pas constamment sur son état de santé.

Si Jacques Vendroux sur être atteint d’un cancer depuis six mois et qu’il suit un traitement, il n’a pas précisé la nature exacte de la maladie.