Matthieu Pigasse veut lancer une chaîne d’info «de gauche» sur la TNT

Matthieu Pigasse veut créer une chaîne d’information en continu clairement positionnée à gauche. L’homme d’affaires, déjà présent dans le secteur des médias avec le groupe Combat, Radio Nova ou encore Les Inrockuptibles, entend porter ce projet sur la TNT. Il présente cette initiative comme un engagement déterminant dans le débat public. Son objectif est de faire émerger une nouvelle offre d’information nationale, capable de défendre une ligne éditoriale différente de celles déjà présentes sur le petit écran.

Une chaîne pensée comme un contrepoids

Dans le PAF, plusieurs chaînes d’information en continu sont déjà installées. Matthieu Pigasse estime qu’il existe aujourd’hui une place pour une chaîne assumant une sensibilité de gauche, avec une lecture sociale, politique et culturelle de l’actualité. Cette future antenne viserait à traiter l’actualité en continu, avec des débats, des reportages, des interviews et des formats d’analyse. L’enjeu serait de proposer une alternative éditoriale identifiable, tout en respectant les règles de pluralisme imposées aux chaînes de télévision.

Une alliance avec L’Humanité

Le projet serait porté avec Fabien Gay, sénateur communiste et directeur de L’Humanité. Cette association marque la volonté de rapprocher un acteur économique du monde des médias et une figure issue de la gauche politique et journalistique. L’ambition commune serait de construire une chaîne capable de parler à un public large, au-delà des seuls cercles militants. Pour y parvenir, le projet devra trouver un équilibre entre identité éditoriale forte et crédibilité journalistique.

La bataille des fréquences TNT

Pour voir le jour, cette chaîne devra obtenir une fréquence sur la TNT. Les autorisations de diffusion sont attribuées par le régulateur de l’audiovisuel, qui examine notamment la solidité financière du projet, son intérêt pour le public, son indépendance éditoriale et sa capacité à respecter les obligations légales. La prochaine remise en jeu de fréquences représente donc une fenêtre stratégique. Mais la concurrence pourrait être importante, car la TNT reste un espace très convoité pour toucher gratuitement un public national.

Un pari coûteux et risqué

Lancer une chaîne d’information en continu demande des moyens importants. Il faut financer une rédaction, des studios, des équipes techniques, des programmes, des correspondants et une diffusion permanente. Le modèle économique repose en grande partie sur la publicité, l’audience et la capacité à installer rapidement une marque forte. Le projet devra donc convaincre à la fois le régulateur, les investisseurs, les journalistes et les téléspectateurs. Dans un marché déjà saturé, la difficulté sera de se distinguer sans se limiter à une logique de confrontation politique.

Un enjeu politique autant que médiatique

Cette initiative arrive en pleines tensions autour du pluralisme des médias et de l’influence des grands groupes privés dans l’audiovisuel. En voulant lancer une chaîne d’information “de gauche”, Matthieu Pigasse assume une démarche qui dépasse le simple projet économique. La future chaîne, si elle obtient une fréquence, pourrait devenir un nouvel acteur du débat public à l’approche des grandes échéances politiques. Elle viendrait aussi tester une question centrale : existe-t-il un public suffisamment large pour une chaîne d’info en continu revendiquant une orientation progressiste ?

Une ambition encore à concrétiser

À ce stade, le projet reste soumis à plusieurs conditions : obtenir une fréquence, réunir les financements nécessaires, bâtir une rédaction et définir une ligne éditoriale solide. Rien ne garantit encore son lancement effectif. Mais l’intention est désormais clairement affichée. Matthieu Pigasse veut faire de cette chaîne un outil d’influence, de débat et d’information. Un projet à la fois médiatique, politique et stratégique, qui pourrait peser dans la recomposition du paysage audiovisuel français.