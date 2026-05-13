Matthieu Delormeau suspendu de TBT9 après une altercation en coulisses

Chassez le naturel, il revient au galop ! L’absence de Matthieu Delormeau dans TBT9, l’émission animée par Cyril Hanouna sur W9, que les téléspectateurs ont remarquée, serait la conséquence de son mauvais comportement. Selon Voici, le chroniqueur a été écarté de l’antenne après un incident survenu en coulisses, impliquant Amaury, un membre de la production.

Une altercation avec un assistant de production

D’après Voici, l’incident se serait produit en coulisses de TBT9. Matthieu Delormeau aurait eu une vive altercation avec Amaury, un assistant de production de l’émission bien connu depuis des années dans l’entourage de Cyril Hanouna, réputé pour son professionnalisme et sa gentillesse.. Ce dernier aurait simplement signalé à Delormeau un retard avant sa participation au programme.

Toujours selon Voici, la remarque aurait immédiatement fait monter la tension. Matthieu Delormeau aurait alors menacé Amaury de le faire renvoyer, avant que l’échange ne dégénère. Le magazine affirme que le chroniqueur aurait tenté d’en venir aux mains, obligeant la sécurité à intervenir pour calmer la situation et l’éloigner rapidement.

Matthieu Delormeau aurait tenu des propos insultants à son égard, notamment en le qualifiant de “technicien de merde”, avant de menacer de le faire virer.

Une mise à pied décidée par Cyril Hanouna ?

À la suite de cet épisode, Matthieu Delormeau aurait été mis à pied par Cyril Hanouna “jusqu’à nouvel ordre”. L’ambiance serait désormais “bien plus agréable” depuis son absence.

Pour l’heure, aucune prise de parole officielle de Matthieu Delormeau ou de Cyril Hanouna ne permet de confirmer publiquement leur version détaillée des faits.