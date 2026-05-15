TV5MONDE va ouvrir sa gouvernance au Maroc, une première historique pour un pays africain

TV5MONDE s’apprête à ouvrir sa gouvernance au Maroc, qui deviendrait ainsi le premier pays africain à rejoindre le cercle des gouvernements financeurs du grand réseau audiovisuel francophone. Le royaume a officiellement confirmé son intérêt dans un courrier adressé à la présidence suisse des États partenaires de la chaîne.

Dans cette lettre envoyée le 21 avril, le ministre marocain de la Culture Mohammed Mehdi Bensaid affirme l’engagement du Maroc à respecter les critères d’adhésion de TV5MONDE, notamment en matière d’indépendance éditoriale, de transparence et de gouvernance.

Une avancée stratégique pour Rabat

L’intégration du Maroc dans la gouvernance de la chaîne constituerait une avancée diplomatique et culturelle importante pour Rabat, qui cherche depuis plusieurs années à renforcer son influence dans l’espace francophone et médiatique international. La chaîne, diffusée dans plus de 400 millions de foyers à travers le monde, représente un outil majeur de rayonnement culturel et géopolitique.

TV5MONDE rappelle que cette ouverture avait été proposée en 2025 par les six gouvernements historiques financeurs : la France, la Suisse, le Canada, le Québec, la Fédération Wallonie-Bruxelles et Monaco. Le Maroc pourrait également devenir un partenaire éditorial renforcé à travers la participation de la SNRT, l’audiovisuel public marocain, aux coproductions et à la diffusion de contenus francophones. (CB News)

Un signal envoyé au continent africain

Au-delà du cas marocain, cette évolution traduit la volonté de TV5MONDE d’élargir progressivement sa gouvernance au continent africain, devenu stratégique pour l’avenir de la francophonie audiovisuelle. Plusieurs discussions avaient déjà été évoquées ces dernières années avec des pays comme le Sénégal, le Bénin ou le Gabon.

L’arrivée du Maroc renforcerait également le poids politique et économique du royaume dans les institutions francophones internationales, dans un contexte où Rabat multiplie les initiatives diplomatiques, médiatiques et culturelles à destination de l’Afrique francophone.