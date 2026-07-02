Attaque au sac piégé à Monaco : le suspect recherché serait en fait une femme

L’enquête sur l’attaque au sac piégé commise à Monaco connaît un tournant. La personne recherchée par les enquêteurs ne serait pas un homme, comme les premières images pouvaient le laisser penser, mais une femme d’une trentaine d’années. Sur les vidéos de surveillance, la suspecte apparaît dissimulée sous une tenue très couvrante : épais chapeau noir, gilet noir, pantalon blanc et baskets blanches. Les éléments recueillis laissent penser qu’elle aurait pu se déguiser pour paraître masculine et brouiller les pistes.

Une femme activement recherchée

La suspecte serait possiblement ukrainienne et résiderait en Allemagne. Elle aurait été identifiée après le témoignage d’une personne ayant eu une interaction avec elle. Après les faits, elle aurait d’abord pris la direction de Beausoleil, commune française limitrophe de Monaco, dans les Alpes-Maritimes. Les enquêteurs envisagent aussi qu’elle ait pu quitter la zone vers un pays frontalier.

Des repérages avant le dépôt du sac

Le jour de l’attaque, la femme aurait effectué plusieurs repérages dans le quartier. Peu avant 21 heures, elle aurait repéré la famille ukrainienne visée autour de la place des Moulins, avant de décider de la suivre. Elle les aurait ensuite devancés pour se placer environ dix mètres devant eux. Arrivée devant l’immeuble de la famille, elle aurait monté les trois marches de l’entrée avant de déposer un sac piégé en bas du bâtiment. Elle aurait ensuite quitté les lieux rapidement, tout en se retournant pour vérifier que la famille entrait bien dans l’immeuble.

La piste ukrainienne privilégiée

Les enquêteurs privilégient toujours la piste ukrainienne. L’hypothèse étudiée est celle d’un acte lié aux services de renseignement ukrainiens, le SBU.

La victime visée est Vadim Ermolaev, richissime homme d’affaires installé à Monaco depuis 2021. Il avait pris ses distances avec l’Ukraine, son pays natal, en obtenant un passeport chypriote en 2019. Depuis décembre 2023, il est visé par des sanctions personnelles décidées par Kiev. Son profil pourrait expliquer l’intérêt des enquêteurs pour une piste ukrainienne. Les investigations cherchent désormais à déterminer si l’attaque relève d’un règlement de comptes, d’une opération ciblée ou d’un acte commandité depuis l’étranger.

Une enquête sensible et internationale

L’affaire dépasse désormais le cadre monégasque. La suspecte aurait pu passer en France après l’attaque, puis éventuellement prendre la fuite vers un autre pays. Les autorités doivent donc reconstituer précisément son itinéraire, identifier d’éventuels complices et déterminer si elle a agi seule ou sur ordre. La vidéosurveillance, les témoignages et les données de déplacement sont au centre des recherches.

Un scénario préparé à l’avance

Les premiers éléments décrivent une action organisée : repérages, filature de la famille, dépôt du sac devant l’immeuble, départ rapide, puis possible fuite hors de Monaco. Le fait que la suspecte ait pu masquer son apparence renforce l’idée d’une opération préparée. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir depuis combien de temps elle suivait la famille et comment elle connaissait ses habitudes.

Une suspecte toujours en fuite

La femme identifiée reste activement recherchée. Son profil, son itinéraire et ses liens éventuels avec l’Ukraine ou avec des réseaux extérieurs sont au cœur des investigations. L’enquête devra établir si elle est simplement l’exécutante du dépôt du sac piégé ou si elle a joué un rôle plus large dans l’organisation de l’attaque. Pour l’heure, une certitude domine : l’affaire prend une dimension beaucoup plus lourde, avec une suspecte identifiée, une fuite possible hors de Monaco et une piste ukrainienne désormais au premier plan.