Explosion à Monaco : les premières images du suspect

Une famille ukrainienne a été blessée à Monaco après l’explosion d’un sac piégé déposé devant le hall d’un immeuble. L’engin contenait des boulons et de la grenaille, des éléments destinés à renforcer l’effet destructeur de la déflagration.

Le suspect, toujours recherché, aurait déposé le sac devant l’entrée du bâtiment avant de quitter les lieux. Une image issue d’une caméra de surveillance a été diffusée. Elle montre une personne vêtue d’un haut sombre, d’un pantalon clair et d’un couvre-chef noir, filmée en mouvement près d’un mur. Les enquêteurs cherchent à identifier cette personne, soupçonnée d’avoir déposé le sac piégé devant l’immeuble.

Des médias ukrainiens rapportent que l’explosion aurait pu viser Vadim Iermolaïev, un homme d’affaires connu de Dnipro, lié à la corporation Alef. En 2023, Volodymyr Zelensky avait pris à son encontre des sanctions du Conseil de sécurité nationale et de défense d’Ukraine. Le commanditaire serait la Mafia de Dniepr.

Une enquête judiciaire ouverte

La direction interdépartementale de la police judiciaire des Alpes-Maritimes a été activée dans le cadre de l’enquête. Les investigations se concentrent sur l’identification du suspect, son itinéraire avant et après les faits, ainsi que les circonstances exactes de la pose de l’engin explosif. La nature du dispositif utilisé, composé notamment de boulons et de grenaille, indique une volonté de tuer.

Le suspect toujours en fuite

À ce stade, le suspect n’a pas été interpellé. Les recherches se poursuivent activement. L’image diffusée constitue un élément important pour tenter de l’identifier, même si elle ne permet pas, à elle seule, d’établir son identité avec certitude.

L’enquête devra déterminer le profil du suspect, ses motivations et le déroulement précis des faits.

Attentat à Monaco : le suspect recherché après l’explosion d’un sac piégé

Une famille ukrainienne blessée par une bombe artisanale

Une famille ukrainienne a été blessée à Monaco après l’explosion d’un sac piégé déposé devant le hall d’un immeuble. L’engin contenait des boulons et de la grenaille, des éléments destinés à renforcer l’effet destructeur de la déflagration.

Le suspect, toujours recherché, aurait déposé le sac devant l’entrée du bâtiment avant de quitter les lieux. Une image issue d’une caméra de surveillance a été diffusée. Elle montre une personne vêtue d’un haut sombre, d’un pantalon clair et d’un couvre-chef noir, filmée en mouvement près d’un mur.

Une image du suspect diffusée

La photo disponible est de mauvaise qualité, mais elle permet de distinguer une silhouette masculine présumée, portant des vêtements contrastés : haut noir, pantalon clair et chaussures claires. Le visage reste peu identifiable en raison du flou, de l’angle de prise de vue et de la résolution de l’image.

Les enquêteurs cherchent à identifier cette personne, soupçonnée d’avoir déposé le sac piégé devant l’immeuble.

Une enquête judiciaire ouverte

La direction interdépartementale de la police judiciaire des Alpes-Maritimes a été activée dans le cadre de l’enquête. Les investigations se concentrent sur l’identification du suspect, son itinéraire avant et après les faits, ainsi que les circonstances exactes de la pose de l’engin explosif.

La nature du dispositif utilisé, composé notamment de boulons et de grenaille, indique une volonté de provoquer des blessures graves au moment de l’explosion.

Des renforts déployés autour de Monaco

La gendarmerie a été mobilisée sur les accès autoroutiers afin de renforcer les contrôles et de surveiller les axes de fuite possibles. Des policiers de la BAC de Nice ainsi que des brigades de police secours de Nice et de Menton ont également été envoyés en renfort.

Le dispositif vise à retrouver rapidement le suspect et à sécuriser les zones sensibles autour de Monaco.

Le suspect toujours en fuite

À ce stade, le suspect n’a pas été interpellé. Les recherches se poursuivent activement. L’image diffusée constitue un élément important pour tenter de l’identifier, même si elle ne permet pas, à elle seule, d’établir son identité avec certitude.

L’enquête devra déterminer le profil du suspect, ses motivations et le déroulement précis des faits.