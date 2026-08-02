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Lecornu annonce un coordinateur national pour reconstruire après les incendies

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Lecornu annonce un coordinateur national pour reconstruire après les incendies
Lecornu annonce un coordinateur national pour reconstruire après les incendies

Sébastien Lecornu a annoncé dimanche dans La Tribune Dimanche la création d’un coordinateur national chargé de piloter la reconstruction du bâti détruit par les incendies en Gironde, dans les Landes et dans le Var. Cette organisation sera pilotée depuis Matignon. Le ministre des Armées a accordé cet entretien alors que les secours restent mobilisés sur plusieurs fronts, même si les feux sont désormais sous contrôle dans le pays.

Polémique au Porge

Le ministre a dénoncé des accusations complotistes visant les pompiers au Porge, village le plus touché par le mégafeu qui a ravagé la zone. Ces propos s’inscrivent dans un contexte où la mobilisation des secours fait l’objet de critiques infondées sur les réseaux sociaux.

La reconstruction s’organise sous l’autorité du gouvernement avec un pilotage centralisé. Les trois départements touchés bénéficieront d’un dispositif coordonné pour accompagner les sinistrés et reconstruire les habitations perdues dans les flammes.

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