Bouches-du-Rhône : un sapeur-pompier volontaire de 38 ans meurt dans un accident

Laurent Manson, caporal sapeur-pompier volontaire de 38 ans, perd la vie dans un accident de la route alors qu'il participa à un dispositif de lutte contre les feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône. Une enquête est ouverte pour établir les circonstances de la sortie de route de son camion-citerne, qui n'inclut pas d'autres véhicules.

Le caporal Laurent Manson, sapeur-pompier volontaire dans les Bouches-du-Rhône, est mort lundi dans un accident de la route alors qu’il participait à un dispositif préventif de lutte contre les feux de forêt. Âgé de 38 ans, il se trouvait seul à bord d’un camion-citerne lorsqu’il a quitté la chaussée.

Une sortie de route pendant une mission de ravitaillement

Le sapeur-pompier était chargé de ravitailler en carburant le camion-citerne pour feux de forêt qu’il conduisait. Le véhicule faisait partie du dispositif préventif déployé dans le département en raison du niveau élevé de risque d’incendie. Pour une raison qui reste encore inconnue, le camion a fait une sortie de route. Aucun autre véhicule n’aurait été impliqué dans l’accident. Laurent Manson était seul à bord au moment des faits. Les circonstances exactes de la sortie de route doivent désormais être établies. Les premières informations communiquées ne permettent pas de savoir si l’accident a été provoqué par un problème mécanique, un malaise ou une perte de contrôle du véhicule.

Les secours n’ont pas réussi à le réanimer

Les équipes de secours ont rapidement été envoyées sur les lieux. À leur arrivée, le caporal Laurent Manson se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les manœuvres de réanimation et l’engagement des équipes médicales, le sapeur-pompier volontaire n’a pas pu être sauvé. Son décès a été constaté sur place.

Un pompier du centre de Saint-Étienne-du-Grès

Laurent Manson était rattaché au centre d’incendie et de secours de Saint-Étienne-du-Grès. Il est mort dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il participait à la mobilisation préventive destinée à protéger les massifs forestiers et les habitants des Bouches-du-Rhône. Ces dispositifs sont renforcés lors des journées marquées par une forte chaleur, une végétation particulièrement sèche ou des vents susceptibles de favoriser la propagation rapide des flammes. Des véhicules et des équipages sont alors positionnés dans les secteurs les plus exposés afin de pouvoir agir immédiatement en cas de départ de feu.

Une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident

Une enquête doit permettre de reconstituer le déroulement précis de l’accident. Le camion-citerne pourra notamment faire l’objet d’examens techniques afin de rechercher une éventuelle défaillance. Les enquêteurs devront également déterminer les conditions dans lesquelles le véhicule a quitté la route et vérifier si le pompier a pu être victime d’un malaise avant l’accident. La mort du caporal Laurent Manson plonge dans le deuil le centre de secours de Saint-Étienne-du-Grès ainsi que l’ensemble des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, mobilisés durant toute la période estivale contre les incendies de forêt.