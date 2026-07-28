Sarah Knafo annonce la sortie de son premier livre, « Le Casse du siècle », déjà numéro 1 des ventes avant sa parution

Sarah Knafo, députée européenne, annonce la sortie de son premier livre, Le Casse du siècle, le 2 septembre 2026. Pré-commandé en tête des ventes, cet ouvrage présente une enquête sur ce qu'elle qualifie de plus grand casse économique en France, tout en proposant des solutions aux dysfonctionnements identifiés.

La députée européenne Sarah Knafo annonce la publication de son premier livre, Le Casse du siècle, qui paraîtra le 2 septembre 2026 aux Éditions Fayard. Quelques heures après l’ouverture des précommandes, l’ouvrage s’est déjà hissé en tête des ventes sur plusieurs plateformes dont Amazon, un mois avant sa sortie officielle, confirmant l’attente qui entoure cette publication.

Présenté comme un véritable livre-enquête, Le Casse du siècle entend décrypter ce que Sarah Knafo qualifie de « plus grand casse économique » subi par la France. L’eurodéputée explique avoir consacré une année entière à rassembler documents, témoignages et analyses afin d’identifier les mécanismes, les responsables et les conséquences de ce qu’elle décrit comme un système ayant appauvri le pays.

Le ton est donné dès les premières lignes de présentation :

« Ils vous ont tout volé. Ils ont tout détruit. Et ils tiennent tout le système. »

Selon l’auteure, l’ouvrage ne se limite pas à dresser un constat. Il entend également proposer des solutions aux dysfonctionnements dénoncés. La présentation officielle promet ainsi « toutes les preuves », « l’identité de tous les coupables », « l’organigramme de toute leur organisation » et affirme que le lecteur « entre dans l’enquête en victime » pour en « sortir en juge ».

Un livre très attendu

Cette publication intervient alors que Sarah Knafo poursuit sa progression sur la scène politique nationale. Députée européenne de Reconquête, elle s’est imposée ces derniers mois comme l’une des principales figures de la droite française grâce à ses interventions sur les questions économiques, budgétaires et de souveraineté.

Les derniers baromètres d’opinion la place parmi les personnalités politiques les plus appréciées des Français, avec 25 % d’opinions favorables, aux côtés des principaux responsables politiques nationaux. Une progression qui témoigne de la montée en notoriété de celle qui était encore principalement connue, il y a quelques années, comme conseillère en stratégie politique.

La sortie de Le Casse du siècle constitue une nouvelle étape dans cette trajectoire, en lui permettant de développer sa vision économique et politique dans un format plus approfondi.

Des précommandes déjà ouvertes

Les lecteurs peuvent dès à présent réserver leur exemplaire auprès des principales librairies et plateformes de vente en ligne. Un site internet dédié accompagne également le lancement de l’ouvrage. Sur https://sarahknafo.fr/ , les internautes peuvent suivre l’actualité du livre, s’inscrire pour recevoir des informations exclusives, découvrir les coulisses de sa préparation ainsi que des extraits inédits avant sa sortie officielle.

Avec un démarrage déjà marqué par une première place des ventes en précommande, Le Casse du siècle s’annonce comme l’un des événements éditoriaux de la rentrée politique 2026.