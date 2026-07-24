Présidentielle 2027 : Marine Tondelier veut s’imposer comme la candidate de l’écologie et du rassemblement

Marine Tondelier, candidate des Écologistes pour la présidentielle de 2027, se positionne au cœur d'une gauche divisée, ciblant le Rassemblement national. Son programme, axé sur des enjeux sociaux et écologiques, vise des électeurs variés, malgré des défis internes. Sa grossesse figure parmi ses initiatives pour moderniser le débat politique.

Désignée candidate des Écologistes à l’élection présidentielle de 2027 par les militants de son parti en décembre dernier, Marine Tondelier aborde la campagne dans un contexte de division de la gauche. La secrétaire nationale des Écologistes cherche à s’imposer dans le débat public en faisant de la lutte contre le Rassemblement national l’un des principaux axes de sa candidature.

Originaire d’Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, elle revendique un engagement ancien contre l’extrême droite. Élue d’opposition dans une commune dirigée par le Rassemblement national depuis 2014, elle met en avant son expérience de terrain et se présente comme « la vraie Marine d’Hénin-Beaumont », un slogan qui résume sa volonté de s’opposer directement à Marine Le Pen sur ses terres politiques.

L’union de la gauche au cœur de sa stratégie

Marine Tondelier a longtemps défendu le rassemblement des forces de gauche. Elle a notamment participé aux négociations qui ont conduit à la création du Nouveau Front populaire lors des élections législatives de 2024. Mais la décision des militants socialistes de privilégier une primaire limitée à certains partenaires a compromis l’idée d’une candidature commune pour la présidentielle de 2027.

Contrainte de poursuivre sa campagne sans alliance, la candidate écologiste déplore les divisions persistantes entre les différentes formations de gauche. Dans le même temps, son parti peine à élargir sa base militante, loin des objectifs qu’elle s’était fixés pour préparer l’échéance présidentielle.

Un programme social et écologique pour élargir son électorat

Marine Tondelier souhaite convaincre les électeurs des territoires ruraux, des anciens bassins industriels et des quartiers populaires. Son programme défend notamment la sortie du nucléaire, la mise en place de la taxe Zucman de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros et le retour de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

Au-delà de ses propositions, la candidate veut également incarner un renouvellement de la vie politique. En annonçant sa grossesse pendant la campagne, elle affirme vouloir démontrer qu’il est possible de concilier engagement politique et maternité, une situation inédite pour une candidate à l’élection présidentielle française.