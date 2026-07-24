MONDE Moyen-Orient

Trump lie l’accord nucléaire civil avec Riyad à une normalisation avec Israël

Par

1 minute de lecture

Trump lie l’accord nucléaire civil avec Riyad à une normalisation avec Israël
Trump lie l’accord nucléaire civil avec Riyad à une normalisation avec Israël

Le président américain Donald Trump a conditionné tout accord nucléaire civil entre Washington et Riyad à l’adhésion de l’Arabie saoudite aux accords d’Abraham, qui établissent des relations diplomatiques avec Israël.

Donald Trump l’a dit sans détour : le projet d’accord nucléaire civil entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est « totalement subordonné » à une normalisation saoudienne avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham. Ces accords, conclus sous sa première présidence, ont permis à plusieurs pays arabes de nouer des liens diplomatiques officiels avec l’État hébreu.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé que des négociations sont en cours, sans préciser leur état d’avancement ni les conditions exactes discutées entre les deux parties.

Riyad n’a jusqu’ici pas rejoint ces accords, conditionnant toute normalisation à des avancées concrètes vers la création d’un État palestinien. La guerre à Gaza complique davantage l’équation diplomatique, rendant un rapprochement saoudien avec Israël politiquement délicat pour le royaume.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une