Trump lie l’accord nucléaire civil avec Riyad à une normalisation avec Israël

Donald Trump conditionne un éventuel accord nucléaire civil avec l'Arabie saoudite à sa normalisation avec Israël, dans le cadre des accords d'Abraham. Bien que des négociations soient en cours, Riyad insiste sur des avancées concernant la création d'un État palestinien, ce qui complique la situation en raison des tensions à Gaza.

Le président américain Donald Trump a conditionné tout accord nucléaire civil entre Washington et Riyad à l’adhésion de l’Arabie saoudite aux accords d’Abraham, qui établissent des relations diplomatiques avec Israël.

Donald Trump l’a dit sans détour : le projet d’accord nucléaire civil entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est « totalement subordonné » à une normalisation saoudienne avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham. Ces accords, conclus sous sa première présidence, ont permis à plusieurs pays arabes de nouer des liens diplomatiques officiels avec l’État hébreu.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé que des négociations sont en cours, sans préciser leur état d’avancement ni les conditions exactes discutées entre les deux parties.

Riyad n’a jusqu’ici pas rejoint ces accords, conditionnant toute normalisation à des avancées concrètes vers la création d’un État palestinien. La guerre à Gaza complique davantage l’équation diplomatique, rendant un rapprochement saoudien avec Israël politiquement délicat pour le royaume.