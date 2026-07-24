Wikimania 2026 à Paris, Wikipédia face au défi de l’intelligence artificielle

Wikimania 2026 à Paris, célébrant les 25 ans de Wikipédia, soulève des préoccupations face à l’essor de l’intelligence artificielle. Les débats se concentrent sur la survie du modèle collaboratif face à la capacité des IA de générer des contenus, remettant en question l’intégrité et la fiabilité de l’encyclopédie.

La conférence annuelle Wikimania se tient jusqu’à ce samedi à Paris, au moment où Wikipédia fête ses 25 ans et affronte la montée en puissance de l’intelligence artificielle.

Vingt-cinq ans après sa création, Wikipédia se retrouve à un carrefour. La conférence Wikimania 2026, rendez-vous annuel des contributeurs et défenseurs de la plus grande encyclopédie collaborative en ligne, se déroule cette semaine à Paris. L’anniversaire aurait pu n’être qu’une célébration. Il est aussi l’occasion d’un bilan inquiet.

La question qui traverse les débats est celle de la survie d’un modèle. L’essor de l’intelligence artificielle bouscule les fondements mêmes du projet : si des systèmes automatisés peuvent générer des textes encyclopédiques en quelques secondes, quel rôle reste-t-il aux milliers de bénévoles qui rédigent, corrigent et vérifient les articles depuis un quart de siècle ?

Les problématiques soulevées par l’IA ne se limitent pas à la concurrence. Elles touchent aussi à la fiabilité : des contenus générés automatiquement peuvent alimenter l’encyclopédie, introduire des erreurs ou des biais difficiles à détecter pour des modérateurs humains déjà sollicités. La confiance accordée à une encyclopédie collaborative, souvent débattue, se trouve ainsi soumise à une pression nouvelle.

Wikimania 2026 est l’occasion pour la communauté de trancher ces questions : comment préserver l’intégrité éditoriale face aux outils génératifs, et comment garantir que le modèle ouvert reste viable à long terme.