Apple attaque OpenAI en justice pour vol de secrets commerciaux

Apple a déposé vendredi une plainte fédérale en Californie contre OpenAI et deux anciens employés, accusés d’avoir dérobé des secrets commerciaux pour alimenter les ambitions matérielles de la société d’intelligence artificielle.

Apple a déposé vendredi une plainte fédérale en Californie contre OpenAI et deux anciens employés, accusés d’avoir dérobé des secrets commerciaux pour alimenter les ambitions matérielles de la société d’intelligence artificielle.

La plainte, longue de 41 pages, vise deux anciens cadres d’Apple désormais employés par OpenAI : un ex-ingénieur électrique senior en systèmes et un ex-vice-président du design produit pour l’iPhone et l’Apple Watch. Sont également mis en cause l’OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC et io Products.

« Cette affaire concerne d’anciens employés d’Apple qui ont volé ses secrets commerciaux au profit d’OpenAI », indique le document. « Apple engage cette action pour y mettre fin. »

Selon les accusations, l’un des défendeurs n’aurait pas restitué son ordinateur professionnel à son départ, puis aurait exploité une faille d’authentification pour accéder au réseau interne d’Apple et télécharger « des dizaines de fichiers confidentiels liés au matériel ». L’autre aurait, avant de quitter l’entreprise, pris l’habitude de s’envoyer par e-mail des informations sur les fournisseurs d’Apple ainsi que des synthèses internes sur le secteur.

« À tous les niveaux, depuis les membres de son personnel technique jusqu’à son directeur général du matériel, et en coordination avec des partenaires commerciaux, OpenAI a volé les secrets commerciaux et les informations confidentielles d’Apple », affirme la plainte.

Cette offensive judiciaire marque une rupture brutale après plusieurs années de coopération entre les deux groupes. Apple avait intégré ChatGPT à Siri et offert aux utilisateurs d’iPhone la possibilité de souscrire directement un abonnement ChatGPT depuis les réglages iOS.

La tension monte depuis qu’OpenAI a racheté l’an dernier la startup matérielle io Products, fondée par Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple. OpenAI n’a jamais précisé la nature exacte de l’appareil qu’elle développe, se contentant d’évoquer une nouvelle façon d’interagir avec l’IA, au-delà des « produits et interfaces traditionnels ».