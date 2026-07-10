Nigeria : 45 élèves et enseignants enlevés libérés après près de deux mois de captivité

Au moins 39 élèves et six enseignants enlevés il y a près de deux mois dans l’État d’Oyo, au sud-ouest du Nigeria, ont été libérés par les forces de sécurité, a annoncé vendredi la présidence nigériane.

Les victimes avaient été kidnappées le 15 mai lorsque des hommes armés avaient attaqué plusieurs établissements scolaires du district d’Oriire. Les autorités de l’État d’Oyo ont indiqué qu’un des enseignants enlevés avait été tué durant sa captivité.

Dans un communiqué, le porte-parole de la présidence, Bayo Onanuga, a précisé que huit ravisseurs avaient été arrêtés et placés en détention. Le président Bola Tinubu a promis que les responsables seraient traduits en justice, tout en rendant hommage à l’enseignant tué lors de cette attaque.

Les enlèvements de masse perpétrés par des groupes armés constituent l’un des principaux défis sécuritaires du Nigeria. Ces bandes criminelles profitent de la faiblesse des dispositifs de sécurité et de la porosité des frontières pour enlever des voyageurs, des élèves et des habitants de zones rurales afin d’obtenir des rançons.

Les établissements scolaires figurent régulièrement parmi les cibles de ces groupes, même si ce type d’attaque demeure relativement rare dans le sud-ouest du pays, contrairement au nord du Nigeria où les enlèvements d’élèves sont plus fréquents.