Charles III retrouve Harry, Meghan et leurs enfants : une première depuis 2022

Le roi Charles III et la reine Camilla ont reçu vendredi le prince Harry, son épouse Meghan ainsi que leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, lors d’une rencontre privée à Highgrove House, la résidence du souverain dans le Gloucestershire. Il s’agit de la première réunion familiale réunissant le roi avec son fils cadet, sa belle-fille et leurs enfants depuis 2022. Aucune photographie de cette rencontre n’a été diffusée et aucun détail n’a été communiqué sur le contenu des échanges. La visite s’est déroulée à huis clos.

Harry était déjà au Royaume-Uni

Le prince Harry se trouvait au Royaume-Uni depuis le début de la semaine pour plusieurs engagements liés aux Invictus Games. Meghan l’a ensuite rejoint avec leurs deux enfants, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, permettant cette réunion familiale avec Charles III et Camilla. Cette visite marque également le retour de Meghan au Royaume-Uni, où elle ne s’était plus rendue depuis les funérailles de la reine Elizabeth II en septembre 2022.

Une première réunion avec les enfants depuis quatre ans

Le roi Charles n’avait plus revu Archie et Lilibet depuis les célébrations du jubilé de platine d’Elizabeth II en juin 2022. Cette nouvelle rencontre met fin à quatre années sans retrouvailles entre le souverain et ses plus jeunes petits-enfants. Depuis leur départ de la famille royale en 2020 et leur installation en Californie, Harry et Meghan n’avaient effectué que de rares déplacements au Royaume-Uni, principalement sans leurs enfants.

Des relations familiales longtemps dégradées

Cette réunion fait suite à plusieurs années de tensions entre le duc de Sussex et le reste de la famille royale. Les relations se sont fortement détériorées après le retrait de Harry et Meghan de leurs fonctions royales, leurs interviews médiatiques et la publication des mémoires du prince Harry, Spare, dans lesquelles il formulait de nombreuses critiques à l’encontre de la monarchie. Ces derniers mois, Harry avait toutefois exprimé publiquement son souhait de renouer avec son père, notamment dans le contexte du traitement contre le cancer suivi par Charles III.

Une visite restée strictement confidentielle

La réunion s’est déroulée dans un cadre exclusivement privé. Aucun communiqué détaillé n’a été publié, aucun membre de la famille n’a pris la parole et aucune image officielle n’a accompagné cette rencontre. Cette discrétion contraste avec les nombreuses tensions médiatiques ayant entouré la préparation du déplacement du prince Harry au Royaume-Uni, notamment autour des questions de sécurité et d’hébergement. Malgré ce contexte, la réunion a bien eu lieu, réunissant pour la première fois depuis quatre ans Charles III, Harry, Meghan, Archie et Lilibet.