Royaume-Uni : une enquête pour meurtre ouverte après la mort de l’ancienne ministre Ann Widdecombe

La police britannique a ouvert une enquête pour meurtre après la mort de l’ancienne ministre et figure politique Ann Widdecombe, retrouvée sans vie à son domicile dans le sud-ouest de l’Angleterre. Un homme de 26 ans a été arrêté dans le cadre de l’enquête, ont annoncé les autorités vendredi.

Âgée de 78 ans, Ann Widdecombe a été découverte morte jeudi à son domicile de Haytor Vale, dans le comté du Devon. Selon la police du Devon et des Cornouailles, elle présentait de graves blessures. Les enquêteurs ont indiqué que les investigations étaient toujours en cours et qu’aucun élément ne permettait, à ce stade, de privilégier une motivation politique ou terroriste.

Le suspect, un Britannique de 26 ans, a été interpellé à Newton Abbot, une localité située à proximité. Les forces de l’ordre poursuivent les expertises médico-légales et les recherches afin d’établir les circonstances exactes de la mort de l’ancienne responsable politique.

Ann Widdecombe a siégé à la Chambre des communes de 1987 à 2010 sous les couleurs du Parti conservateur et a occupé plusieurs fonctions ministérielles dans le gouvernement de John Major. Ces dernières années, elle avait rejoint Reform UK, le parti dirigé par Nigel Farage, après avoir été une figure du Brexit. Connue pour ses positions sociales très conservatrices, elle était également devenue une personnalité médiatique grâce à plusieurs émissions de télévision.

De nombreux responsables politiques britanniques lui ont rendu hommage. Le Premier ministre Keir Starmer a salué son engagement au service de la vie publique, tandis que Nigel Farage a mis en avant son rôle dans la campagne en faveur du Brexit. L’ancien Premier ministre Boris Johnson a également salué ses qualités d’oratrice.

Cette affaire intervient dans un contexte de vive préoccupation concernant la sécurité des responsables politiques au Royaume-Uni. Ann Widdecombe devient la troisième ancienne ou actuelle députée britannique tuée en l’espace d’une décennie, après les assassinats de Jo Cox en 2016 et de David Amess en 2021.