14 millions d’euros envolés ? Une Britannique affirme avoir gagné au Loto… mais son ticket a été jeté à la poubelle

Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s’est transformé en une longue attente. Kath Main, une Britannique de 46 ans originaire d’Abercynon, au sud du pays de Galles, affirme être la gagnante d’un jackpot de 12 millions de livres sterling, soit près de 14 millions d’euros. Le problème est que le ticket gagnant a disparu après avoir été jeté par erreur dans une poubelle.La mère de famille, qui joue la même combinaison de numéros depuis une vingtaine d’années, a découvert que les numéros gagnants du tirage du 6 juin correspondaient aux siens. En appelant sa mère, chargée d’acheter les grilles, elle apprend alors une nouvelle stupéfiante : le ticket n’existe plus.

Le ticket déclaré perdant… avant d’être jeté

Quelques jours auparavant, la mère de Kath s’était rendue dans une supérette Londis pour faire vérifier le ticket. Selon elle, le terminal de validation n’a émis aucun signal sonore et le commerçant lui a indiqué que le billet n’était pas gagnant. Pensant qu’il ne valait rien, elle a accepté que le commerçant le jette directement à la poubelle. Lorsque Kath a réalisé que la combinaison correspondait au jackpot non réclamé, les déchets avaient déjà été collectés.

Une enquête officiellement ouverte

L’opérateur de la National Lottery, Allwyn, a ouvert une enquête afin de déterminer si Kath Main est bien la propriétaire du ticket gagnant. La Britannique a remis plusieurs éléments à l’organisateur, notamment une preuve d’achat ainsi que des images provenant d’une caméra installée à proximité du magasin, montrant sa mère au moment où elle est venue faire contrôler le ticket. Le magasin concerné ne disposait pas de vidéosurveillance en fonctionnement en raison de travaux. Dans l’attente des conclusions de l’enquête, les services de loterie y ont été suspendus et le terminal de validation a été mis hors service.

Une procédure exceptionnelle

Le règlement de la National Lottery prévoit la possibilité de déposer une réclamation lorsqu’un ticket gagnant a été perdu, détruit ou volé. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, qui nécessite une vérification approfondie de tous les éléments disponibles. Allwyn dispose d’un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours pour statuer sur cette demande. Si la réclamation est acceptée, le versement du jackpot n’interviendra qu’à l’issue de la période réglementaire prévue pour les tickets perdus, soit plusieurs mois après la décision.

« Je suis la gagnante du Loto la plus malchanceuse au monde »

Depuis la découverte de cette incroyable erreur, Kath Main explique vivre dans l’incertitude. « Je suis la gagnante du Loto la plus malchanceuse au monde », a-t-elle déclaré, décrivant une attente particulièrement difficile tant que l’enquête n’aura pas rendu son verdict. Si les investigations confirment sa version des faits, cette Britannique pourrait récupérer l’un des plus importants jackpots remportés cette année au Royaume-Uni malgré la disparition du précieux ticket.