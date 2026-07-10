Un hublot se détache en plein vol sur un Ryanair : un passager partiellement aspiré hors de l’avion

Un incident insolite s’est produit ce vendredi à bord d’un Boeing 737-800 de Ryanair ayant décollé de Thessalonique, en Grèce, à destination de Memmingen, en Allemagne. Peu après le départ, un hublot passager s’est détaché en vol, provoquant une décompression brutale de la cabine. Selon les premiers témoignages, un passager de 61 ans, installé à proximité du hublot, a été partiellement aspiré vers l’extérieur de l’appareil. Sa tête et ses épaules se sont retrouvées hors de l’avion avant que plusieurs autres voyageurs ne parviennent à le retenir et à le ramener à l’intérieur.

Les passagers décrivent des instants de panique

Une passagère a raconté avoir entendu un bruit comparable à l’éclatement d’un pneu avant de comprendre qu’une décompression venait de se produire : « La tête et les épaules d’un passager étaient à l’extérieur du hublot. Heureusement, il n’avait pas retiré sa ceinture de sécurité. »

Elle explique que plusieurs personnes se sont immédiatement précipitées pour tirer l’homme vers l’intérieur de la cabine. La même passagère décrit ensuite une scène particulièrement éprouvante : « La plupart d’entre nous s’étaient endormis. Il y a eu un bruit, comme un pneu qui éclate. Nous avons immédiatement compris qu’il y avait une décompression. Des cris se sont fait entendre. Pendant un instant, j’ai cru que quelqu’un avait ouvert la porte de secours par accident. » Elle ajoute que les masques à oxygène sont tombés automatiquement et qu’une forte odeur s’est rapidement répandue dans la cabine.

Un débris de moteur à l’origine de l’accident

Les premiers éléments indiquent qu’un débris provenant de l’un des moteurs aurait percuté le hublot, provoquant son arrachement. L’incident se serait produit alors que l’appareil survolait la Macédoine du Nord. Le passager blessé a subi des brûlures légères et a été hospitalisé après le retour de l’avion à Thessalonique. Son état n’inspire pas d’inquiétude.

Retour d’urgence à Thessalonique

L’équipage a immédiatement fait demi-tour après la décompression. L’avion est revenu se poser sans autre incident à l’aéroport de Thessalonique. La compagnie Ryanair a confirmé qu’un hublot passager s’était détaché peu après le décollage. Elle précise que l’appareil a atterri normalement et que les passagers ont été ramenés au terminal avant qu’un avion de remplacement ne soit affrété pour assurer leur transport jusqu’à Memmingen.