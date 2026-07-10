Départs en vacances : vendredi rouge sur tout le territoire, noir en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé prévoit un week-end particulièrement chargé sur les routes à l’occasion des premiers grands départs en vacances de juillet. La journée de vendredi est classée rouge dans le sens des départs sur l’ensemble du territoire et noire en Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que samedi sera encore plus difficile avec un niveau noir dans plusieurs régions.

Les automobilistes sont invités à éviter les principaux axes aux heures de pointe. Vendredi, il est recommandé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8 heures ou après minuit. Les routes vers le quart nord-ouest, la côte atlantique, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’arc méditerranéen devraient être particulièrement encombrées entre le début de l’après-midi et la soirée.

Samedi sous très forte tension

Samedi, Bison Futé classe la circulation noire dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Nord et le Grand Ouest. Les axes desservant la côte atlantique, la Normandie, le centre de la France et le quart sud-est devraient connaître une circulation très dense tout au long de la journée.

Pour limiter les difficultés, les autorités conseillent de traverser l’Île-de-France avant 4 heures du matin ou après 18 heures. Dimanche, seule la région Auvergne-Rhône-Alpes reste classée orange dans le sens des départs, tandis que le reste du pays repasse au vert.

Vigilance renforcée en raison de la canicule

Bison Futé appelle également les automobilistes à adapter leurs déplacements aux fortes chaleurs. Les conducteurs sont invités à éviter les trajets pendant les heures les plus chaudes, à emporter suffisamment d’eau, à vérifier l’état de leur véhicule et à utiliser des protections contre le soleil afin de limiter les risques liés à la canicule.