Mondial : une adolescente de 17 ans meurt lors des célébrations après France-Maroc

La qualification de l’équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 a été endeuillée par un dramatique accident dans le Nord. Une adolescente de 17 ans est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à Aulnoye-Aymeries, alors que des habitants célébraient la victoire des Bleus face au Maroc en quart de finale. Le drame s’est produit en plein centre-ville, où de nombreux supporters s’étaient rassemblés pour fêter la qualification française.

Une chute mortelle d’un camion

La jeune fille est tombée d’un camion circulant au milieu des célébrations. Gravement blessée lors de sa chute, elle n’a pas survécu à ses blessures. Les secours sont rapidement intervenus sur place, mais malgré leur prise en charge, la victime est décédée.

Une ville sous le choc

L’accident s’est produit à Aulnoye-Aymeries, commune du département du Nord. Les célébrations, qui avaient débuté dans une ambiance festive après le succès des Bleus, ont brutalement basculé dans le drame. Ce décès a profondément marqué les personnes présentes ainsi que les habitants de la commune, alors que la soirée était consacrée aux festivités liées à la qualification de l’équipe de France.

Une enquête pour établir les circonstances

Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. Les investigations devront notamment établir les conditions dans lesquelles la jeune adolescente est tombée du camion et reconstituer le déroulement exact des faits. Ce drame a lieu alors que de nombreuses villes françaises avaient renforcé leurs dispositifs de sécurité en prévision des rassemblements de supporters organisés après la rencontre entre la France et le Maroc.