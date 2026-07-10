Didier Deschamps après France-Maroc : «Cette équipe a une croyance inébranlable»

La qualification de l’équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du monde a laissé un Didier Deschamps particulièrement satisfait. Face aux médias, le sélectionneur a insisté sur la solidité mentale de son groupe, capable de rester fidèle à son plan de jeu malgré un penalty manqué de Kylian Mbappé et plusieurs occasions gâchées en première période : « Cette équipe a une croyance inébranlable. Nous avons raté beaucoup d’occasions en première période, mais nous sommes restés patients, disciplinés et nous avons continué à jouer notre football. »

« Kylian est un capitaine exemplaire »

Le sélectionneur a également tenu à défendre son capitaine, parfois critiqué malgré son rôle central dans le parcours des Bleus. Après avoir manqué un penalty, Mbappé a ouvert le score d’une superbe frappe avant de céder sa place en fin de match. Didier Deschamps n’a pas hésité à lui rendre hommage : « Kylian est un capitaine exemplaire. Il a su réagir après avoir manqué son penalty. »

« Je suis fier de ce groupe »

Le sélectionneur a rappelé la régularité exceptionnelle de l’équipe de France depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2012. Cette qualification représente une cinquième présence dans le dernier carré d’une grande compétition internationale sous son mandat : « Depuis que je suis sélectionneur, c’est notre cinquième demi-finale en sept grandes compétitions. Je suis fier de ce groupe. Ils jouent les uns pour les autres. Ils donnent tout pour ce maillot. »

Warren Zaïre-Emery mis en avant

Le sélectionneur n’a pas oublié de souligner la performance des plus jeunes joueurs de son effectif. Il a notamment évoqué Warren Zaïre-Emery, dont l’entrée et l’activité ont contribué à maintenir l’intensité française. Didier Deschamps a salué l’apport de ses jeunes joueurs, estimant qu’ils avaient parfaitement répondu présents dans un rendez-vous à très forte pression.

Pas question de s’enflammer

Malgré cette qualification convaincante, Didier Deschamps refuse toute forme d’excès de confiance avant la demi-finale : « Il ne faut pas se laisser emporter par l’euphorie. Nous avons encore un long chemin à parcourir. »

La France affrontera le vainqueur du match Espagne-Belgique, qui s’affrontent ce soir à 21h. La demi-finale se jouera le 14 juillet.