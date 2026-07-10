Ce jeudi soir, la France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant le Maroc 2-0, au terme d’un quart de finale longtemps fermé. Les Bleus ont dominé la rencontre, mais ils ont dû attendre la seconde période pour concrétiser leur supériorité face à une équipe marocaine longtemps portée par Yassine Bounou. Le gardien marocain a maintenu son équipe dans le match pendant une première période à sens unique.

Mbappé manque un penalty

Dès la 25e minute, Kylian Mbappé est fauché par Noussair Mazraoui dans la surface après une contre-attaque lancée par Michael Olise. Le penalty est signalé, mais Mbappé ne parvient pas à le transformer. Après de longues secondes d’attente, l’attaquant français ouvre son pied droit, Bounou part du bon côté et bloque le ballon en deux temps sur sa gauche.

Bounou retarde l’échéance, Digne trouve la barre

La France continue de pousser avant la pause. Les Marocains subissent, les Bleus multiplient les situations, mais Bounou repousse les tentatives françaises. Le gardien marocain s’interpose notamment devant Dayot Upamecano et Désiré Doué. À la 45e+2, Lucas Digne prend sa chance de loin du pied gauche après un nouveau temps fort français. Le ballon, peut-être touché par Bounou, termine sur la barre transversale.

À la pause, le score reste à 0-0 malgré une domination de l’équipe de France. Le Maroc peine à se montrer dangereux et reste très bas, avec peu de solutions offensives. Les Bleus, eux, manquent encore de justesse dans le dernier geste, mais continuent d’imposer le rythme du match.

Mbappé débloque enfin le quart de finale

La délivrance arrive à la 60e minute. Servi sur une tête de Désiré Doué, Kylian Mbappé fixe Diop aux 20 mètres avant d’enrouler une frappe du droit précise. Le ballon file sur la gauche de Bounou, qui ne peut cette fois rien faire. Après son penalty manqué en première période, Mbappé remet les Bleus devant et libère l’équipe de France, marquant au passage son huitième but dans ce Mondial, à égalité avec Messi.

Trois minutes plus tard, Diop est averti. Le Maroc tente alors de sortir davantage, mais la France garde le contrôle. Les Bleus continuent de jouer vers l’avant, sans reculer après l’ouverture du score.

Dembélé met la France à l’abri

À la 66e minute, Ousmane Dembélé inscrit le deuxième but français. Servi par une déviation de Mbappé, il profite de l’appel de son partenaire pour se placer sur son pied droit. L’attaquant enroule parfaitement sa frappe vers la gauche de Bounou. Le gardien marocain touche le ballon, mais ne peut pas l’empêcher de finir au fond des filets.

Avec ce but, la France prend une marge au tableau d’affichage. Le Maroc se retrouve obligé de réagir, mais ne parvient pas à renverser la dynamique.

Le Maroc trop timide pour revenir

Il faut attendre la 83e minute pour voir le premier tir cadré marocain. Sur un coup franc joué à deux par Achraf Hakimi avec Azzedine Ounahi, ce dernier déclenche une frappe du droit aux 20 mètres. Mike Maignan reste vigilant et repousse le ballon des deux poings, sans prendre de risque.

À la 88e minute, Bradley Barcola est proche du 3-0. Lancé côté gauche, il utilise sa vitesse et tente sa chance dans le côté fermé, sur la droite de Bounou. Le gardien marocain détourne d’une main ferme et évite une addition plus lourde.

Les Bleus dans le dernier carré

La France s’impose 2-0 et rejoint les demi-finales de la Coupe du monde. Les Bleus affronteront le vainqueur du match Espagne-Belgique, qui se joue ce vendredi à 21h. La demi-finale aura lieu le 14 juillet, une date porte-bonheur ? Toute la France l’espère…

ÇA FINIT PAR PAYER !!! ⚽️🔥🇫🇷 Mbappé ouvre son pied et libère enfin les Bleus ! La France débloque ce quart de finale !



La France mène 1-0.



Suivez le match https://t.co/5OZyqM4p0X sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #FRAMAR pic.twitter.com/S6WiNjmTac — M6 – Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 9, 2026