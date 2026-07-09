«Ma plus longue histoire d’amour, je la vis avec M6» : Karine Le Marchand prolonge avec M6 jusqu’en 2029

Karine Le Marchand poursuit son histoire avec M6. L’animatrice a annoncé avoir signé avec le groupe pour trois saisons supplémentaires, ce qui la lie à la chaîne jusqu’à l’été 2029. Une prolongation qu’elle a officialisée dans un message publié sur Instagram, accompagné de plusieurs photos retraçant son parcours au sein de la maison M6. Dans son message, Karine Le Marchand écrit qu’elle « renouvelle ses vœux » avec M6 pour trois années supplémentaires. Elle évoque une relation professionnelle longue de près de vingt ans, marquée par des rencontres, des tournages, des émissions populaires et une fidélité durable avec le public.

17 ans d’histoire avec M6

Arrivée sur M6 en 2009, Karine Le Marchand est devenue l’un des visages les plus associés à la chaîne. Son nom reste notamment lié à L’amour est dans le pré, émission qu’elle incarne depuis de nombreuses années et qui demeure l’un des programmes forts de M6. Dans son texte, l’animatrice insiste sur ce qu’elle retient de son parcours : les histoires racontées, les rencontres avec les agriculteurs, les moments de télévision partagés avec les équipes et les téléspectateurs. Elle écrit notamment : « Trois années de plus pour raconter des histoires, partir à la rencontre de femmes et d’hommes extraordinaires, rire, m’émouvoir, apprendre, partager… et continuer à faire le métier que j’aime. »

Un message adressé aux équipes et aux téléspectateurs

Karine Le Marchand remercie également la chaîne, le groupe M6, David Larramendy, ainsi que les équipes qui travaillent avec elle depuis plusieurs années. Elle adresse aussi un mot au public, qu’elle présente comme essentiel dans la durée de cette collaboration. L’animatrice souligne que son téléphone regorge de souvenirs depuis son arrivée sur M6. Elle explique n’avoir publié qu’une partie des photos, en évoquant les nombreuses années passées à l’antenne. Elle résume cette fidélité en une formule très personnelle : « Ma plus longue histoire d’amour, je la vis avec M6. »

M6 sécurise l’un de ses visages les plus identifiés

Avec cette prolongation jusqu’en 2029, M6 conserve l’une de ses animatrices les plus exposées et les plus reconnues du public. Karine Le Marchand reste associée à une télévision de proximité, centrée sur les témoignages, les parcours personnels et les histoires humaines. Cette signature confirme la volonté du groupe de poursuivre sa collaboration avec une animatrice installée au cœur de plusieurs rendez-vous importants de la chaîne. Pour Karine Le Marchand, ce nouveau contrat ouvre trois saisons de plus sur M6, dans la continuité d’un lien commencé en 2009 et désormais prolongé jusqu’à l’été 2029.