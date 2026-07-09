Samir Nasri placé en garde à vue dans une enquête pour blanchiment lié au trafic de stupéfiants

Samir Nasri a été placé en garde à vue ce jeudi dans les locaux de la Brigade de recherches et d’investigations financières de la police judiciaire parisienne, révèle Le Parisien. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, d’Arsenal et de l’équipe de France, aujourd’hui consultant pour Canal Plus, a été entendu pendant une dizaine d’heures dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits liés au trafic de stupéfiants et au blanchiment. L’ancien joueur est ressorti libre jeudi soir. À ce stade de la procédure, aucune poursuite n’a été engagée contre lui. Sa garde à vue s’inscrit dans une enquête plus large visant notamment des soupçons d’importation de produits stupéfiants, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’importation de stupéfiants en bande organisée.

Une enquête autour d’un réseau de blanchiment présumé

Le dossier porte sur un réseau présumé de blanchiment lié à des activités criminelles. Deux noms apparaissent au cœur de l’enquête : Hakim Berrebouh, surnommé « Marcassin », présenté comme un narcotrafiquant marseillais incarcéré depuis 2021, et Olivier Sabbah, dit « Paulo », décrit comme l’un des piliers présumés du dispositif de blanchiment associé aux activités de Berrebouh. Samir Nasri serait concerné par le volet consacré au blanchiment en bande organisée. Les enquêteurs s’intéressent notamment à son ancien rôle dans l’exploitation du XS, une boîte de nuit située à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. L’ex-footballeur en aurait été gérant avant d’en devenir l’un des actionnaires autour de 2016.

Le rôle de l’ancien joueur passé au crible

Les investigations cherchent à déterminer si l’établissement a pu servir, directement ou indirectement, à faire circuler ou blanchir de l’argent issu d’activités criminelles. La garde à vue de Samir Nasri a permis aux enquêteurs de l’interroger sur son implication passée dans cette société, sur ses liens éventuels avec les autres protagonistes du dossier et sur la nature des flux financiers examinés. Aucune mise en examen n’a été annoncée à l’issue de son audition.

Une affaire sensible pour l’ex-international

Samir Nasri, 41 sélections avec l’équipe de France, reste une figure connue du football français. Formé à l’OM, passé par Arsenal, Manchester City, Séville, Antalyaspor, West Ham et Anderlecht, il s’est reconverti dans les médias après la fin de sa carrière sportive. Cette garde à vue le place désormais dans un dossier judiciaire lourd, lié à des accusations de blanchiment en bande organisée dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.