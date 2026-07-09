Bonnie Tyler est morte à 75 ans : la voix de «Total Eclipse of the Heart» s’est éteinte au Portugal

Bonnie Tyler est morte à l’âge de 75 ans. La chanteuse britannique, hospitalisée au Portugal depuis le mois de mai après une opération chirurgicale d’urgence, s’est éteinte dans un hôpital portugais des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée. Sa famille et son équipe ont annoncé son décès après plusieurs semaines d’inquiétude autour de son état de santé.

Une opération d’urgence, puis un coma artificiel

La chanteuse avait été admise à l’hôpital de Faro, au Portugal, où elle possédait une maison, pour une intervention intestinale d’urgence. L’opération avait d’abord été présentée comme réussie, mais son état avait ensuite nécessité un coma artificiel afin de faciliter sa récupération. Le 15 juin, son entourage avait indiqué qu’elle n’était plus dans le coma, tout en précisant qu’elle restait très affaiblie et toujours en soins intensifs.

Une carrière portée par une voix immédiatement reconnaissable

Née Gaynor Hopkins au pays de Galles, Bonnie Tyler s’était imposée à partir de la fin des années 1970 avec une voix rauque devenue sa signature. Son premier grand succès international arrive avec It’s a Heartache, sorti en 1977, avant l’explosion mondiale de Total Eclipse of the Heart en 1983. Le titre devient l’un des hymnes pop-rock les plus connus des années 1980 et s’installe en tête des classements au Royaume-Uni comme aux États-Unis.

Holding Out for a Hero, Faster Than the Speed of Night et l’Eurovision

Bonnie Tyler a également marqué les années 1980 avec Holding Out for a Hero, popularisé par le film Footloose. Son album Faster Than the Speed of Night a confirmé son statut de figure incontournable de la pop-rock britannique. En 2013, elle avait représenté le Royaume-Uni à l’Eurovision avec Believe in Me, terminant 19e du concours, mais continuant à se produire régulièrement sur scène par la suite.

Une artiste restée active jusqu’à ses derniers mois

Malgré les années, Bonnie Tyler avait poursuivi les tournées, les enregistrements et les collaborations. Son dernier album studio, The Best Is Yet to Come, était sorti en 2021. Elle avait encore repris son classique Total Eclipse of the Heart en 2025 avec David Guetta et Hypaton, preuve d’une popularité intacte auprès de plusieurs générations.

Une voix qui a traversé cinq décennies

Avec sa puissance vocale, son timbre cassé et ses refrains taillés pour les grandes scènes, Bonnie Tyler laisse derrière elle plus de cinquante ans de carrière. De Lost in France à Total Eclipse of the Heart, de It’s a Heartache à Holding Out for a Hero, elle aura marqué la pop britannique et la variété internationale avec une identité sonore immédiatement reconnaissable. Sa mort met fin au parcours d’une chanteuse populaire, restée associée à quelques-uns des titres les plus repris et les plus diffusés de sa génération.