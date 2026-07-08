George Clooney entre dans les 500 plus grandes fortunes de France après sa naturalisation

George Clooney figure désormais dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Naturalisé français par décret fin décembre 2025 avec son épouse Amal Clooney et leurs deux enfants, l’acteur américain apparaît à la 500e place du palmarès 2026. Cette entrée est directement liée à son nouveau statut de citoyen français, qui permet de l’intégrer parmi les fortunes françaises recensées cette année.

Une fortune bâtie au-delà du cinéma

La fortune de George Clooney ne repose pas seulement sur sa carrière d’acteur, de réalisateur et de producteur. Elle a surtout été renforcée par la vente de Casamigos, la marque de tequila qu’il avait cofondée avec Rande Gerber et Mike Meldman. En 2017, Diageo a racheté Casamigos dans une opération pouvant atteindre 1 milliard de dollars, avec 700 millions versés au départ et jusqu’à 300 millions supplémentaires liés aux performances de la marque.

Une installation française qui date

George et Amal Clooney ont un ancrage en France depuis plusieurs années. Le couple possède une propriété viticole à Brignoles, dans le Var, achetée en 2021. L’acteur a expliqué à plusieurs reprises apprécier la vie en France, notamment pour le calme offert à ses enfants, loin de la pression médiatique américaine et des paparazzis devant les écoles.

Un classement toujours dominé par les grandes dynasties du luxe

Au sommet du palmarès 2026, Bernard Arnault et sa famille reprennent la première place, avec une fortune évaluée à plus de 121 milliards d’euros. Ils devancent la famille Hermès, estimée à 114 milliards d’euros, puis Alain et Gérard Wertheimer, actionnaires de Chanel. L’arrivée de George Clooney se fait donc tout en bas du classement, mais elle attire l’attention par son profil inhabituel : une star hollywoodienne devenue française, dont la fortune vient autant du divertissement que des spiritueux.