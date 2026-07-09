Canicule : Sébastien Lecornu réunira une cellule interministérielle de crise ce vendredi face à l’aggravation de la vague de chaleur

Face à l’intensification de la canicule qui touche une grande partie du territoire, le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera vendredi 10 juillet une cellule interministérielle de crise (CIC), a annoncé Matignon. La réunion est prévue à 10 heures au ministère de l’Intérieur afin de coordonner la réponse des pouvoirs publics.

Cette mobilisation intervient alors que 72 départements sont placés en vigilance orange canicule. Selon Météo-France, l’épisode de chaleur devrait se poursuivre au moins jusqu’à mardi, avec une nouvelle hausse des températures attendue dès dimanche. Les fortes chaleurs continuent de progresser vers le nord et l’est du pays.

Les incendies se multiplient sur le territoire

La dégradation des conditions météorologiques s’accompagne d’une recrudescence des incendies. Des feux importants sont notamment en cours dans la Drôme et dans l’Indre, où les secours font face à l’un des plus vastes incendies jamais enregistrés dans le département.

Mercredi, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a indiqué que plus de 325 départs de feu avaient été recensés en une seule journée sur l’ensemble du territoire. Il s’agit du troisième épisode caniculaire en moins de deux mois. Sébastien Lecornu avait déjà réuni à plusieurs reprises une cellule interministérielle de crise lors de la précédente vague de chaleur afin de coordonner l’action des différents ministères.