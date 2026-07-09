Le 14 Juillet s’ouvrira avec 500 soldats étrangers engagés aux côtés de l’Ukraine

Le défilé militaire du 14 Juillet débutera cette année par la participation de 500 militaires issus de la « coalition des volontaires », a annoncé l’Élysée. Ces soldats, représentant les pays prêts à contribuer aux futures garanties de sécurité de l’Ukraine en cas de cessez-le-feu, ouvriront la parade sur les Champs-Élysées. Vingt-cinq militaires ukrainiens défileront également à leurs côtés devant une trentaine de chefs d’État et de gouvernement invités.

Pour la présidence française, cette séquence doit illustrer le renforcement de la coopération européenne face aux nouvelles menaces sécuritaires. L’édition 2026 du défilé, qui sera la dernière présidée par Emmanuel Macron, entend mettre en avant le réarmement stratégique de la France et le rôle croissant des armées européennes.

Un défilé placé sous le signe du réarmement

La cérémonie réunira un nombre record d’environ 6 800 militaires à pied, avec une augmentation de 30 % des véhicules et des aéronefs engagés par rapport aux éditions précédentes. Plusieurs dirigeants étrangers, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sont attendus à Paris.

Le défilé mettra également en scène les évolutions récentes des capacités militaires françaises. Pour la première fois, des aéronefs équipés d’armements factices participeront à la parade et des hélicoptères évolueront au-dessus des blindés afin de reproduire les conditions d’un engagement opérationnel moderne. La composante aérienne comprendra aussi des équipages internationaux, avec notamment la participation de deux copilotes ukrainiens.