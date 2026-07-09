Italie : l’ancien maire d’extrême droite de Rome devient un défenseur inattendu des droits des détenus

Ancien maire de Rome et figure historique de l’extrême droite italienne, Gianni Alemanno mène désormais une campagne en faveur de la réforme du système carcéral, un engagement inattendu après avoir lui-même passé 18 mois en prison. Son combat intervient alors qu’il reste politiquement proche de personnalités prônant une ligne très ferme en matière de sécurité et de justice.

Âgé de 68 ans, Gianni Alemanno a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de la droite italienne. Ancien membre des jeunesses du Mouvement social italien (MSI), parti post-fasciste, il a été ministre de l’Agriculture sous le gouvernement de Silvio Berlusconi avant de diriger la mairie de Rome entre 2008 et 2013.

Libéré le 24 juin de la prison de Rebibbia, à Rome, après une condamnation pour trafic d’influence et abus de pouvoir, qu’il a toujours contestée, Alemanno affirme que son incarcération lui a fait prendre conscience de la gravité de la situation dans les établissements pénitentiaires italiens. Il décrit des prisons vétustes et fortement surpeuplées, alors que le taux d’occupation des établissements carcéraux en Italie avoisine les 140 %.

« Seuls ceux qui ont passé du temps en prison, ou qui ont des proches incarcérés, comprennent le problème des prisons. Les autres ne le comprennent pas, ils ne le voient même pas », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Reuters.

L’ancien maire a également rappelé qu’il avait déjà connu la prison en 1982, après avoir été condamné à dix mois d’emprisonnement pour avoir lancé un cocktail Molotov contre l’ambassade soviétique lors d’une manifestation d’extrême droite. Il souligne avec ironie avoir retrouvé, lors de son incarcération en 2024, la même cellule que plus de quarante ans auparavant.

Son engagement en faveur des droits des détenus pourrait toutefois se heurter à des résistances politiques. Gianni Alemanno est aujourd’hui membre du nouveau parti d’extrême droite fondé par l’ancien général Roberto Vannacci, connu pour ses positions très dures sur la criminalité, ce qui rend sa nouvelle campagne d’autant plus inattendue.