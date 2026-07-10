Frayeur en plein vol : un avion Ryanair effectue un atterrissage d’urgence après l’arrachement d’un hublot

Un avion de la compagnie Ryanair a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence vendredi à Thessalonique, en Grèce, après qu’un hublot s’est détaché peu après le décollage, provoquant une dépressurisation de la cabine. Un passager a été blessé et a reçu des soins médicaux, tandis que l’ensemble des occupants de l’appareil ont pu regagner le terminal en toute sécurité.

L’appareil, un Boeing 737 Next Generation assurant la liaison entre Thessalonique et Memmingen, en Allemagne, a fait demi-tour quelques minutes après son départ. Selon des sources aéroportuaires citées par Reuters, un élément du moteur se serait détaché avant de percuter un hublot, provoquant sa rupture et une perte brutale de pression dans la cabine. Les causes exactes de l’incident restent toutefois à confirmer.

Des médias grecs ont rapporté qu’un passager aurait été partiellement aspiré vers l’extérieur de l’appareil avant d’être secouru par d’autres voyageurs. Ryanair n’a pas confirmé ces informations, se limitant à indiquer qu’un hublot s’était « détaché en vol » et qu’une personne avait nécessité une assistance médicale après l’atterrissage.

Les autorités grecques de l’aviation civile ont ouvert une enquête avec le soutien du Bureau américain de la sécurité des transports (NTSB) et de l’Agence fédérale de l’aviation (FAA), afin de déterminer l’origine de la défaillance. Selon Reuters, le même avion avait déjà dû revenir à Thessalonique la veille au cours d’un autre vol, sans que les raisons de ce précédent incident ne soient connues.

Cet événement rappelle le drame survenu en 2018 aux États-Unis lorsqu’un Boeing 737 de Southwest Airlines avait subi une explosion moteur ayant brisé un hublot, entraînant la mort d’une passagère. À la suite de cet accident, les autorités américaines avaient imposé des inspections renforcées sur certains moteurs CFM56 équipant les Boeing 737 NG. L’enquête devra désormais déterminer si l’incident survenu en Grèce présente des similitudes avec ce précédent.