Royaume-Uni : une enquête pour meurtre ouverte après la mort de l’ancienne députée Ann Widdecombe

La police britannique a ouvert une enquête pour meurtre après la mort d’Ann Widdecombe, ancienne députée conservatrice et figure du camp du Brexit. Son corps a été découvert avec de graves blessures dans le sud-ouest de l’Angleterre. Un homme de 26 ans a été interpellé dans le cadre de l’enquête.

Lors d’un point presse, le chef adjoint de la police du Devon et de Cornouailles, Matt Longman, a indiqué que les premiers éléments de l’enquête ne permettaient pas de conclure à un mobile politique. Les enquêteurs ont également précisé que la piste terroriste était, à ce stade, écartée.

Une figure emblématique du camp du Brexit

Âgée de 78 ans, Ann Widdecombe a siégé à la Chambre des communes sous les couleurs du Parti conservateur entre 1987 et 2010. Elle a occupé les fonctions de secrétaire d’État aux Prisons entre 1995 et 1997 avant de quitter les conservateurs en 2019 pour rejoindre le Brexit Party de Nigel Farage. Élue députée européenne la même année, elle était ensuite devenue porte-parole de Reform UK.

Personnalité connue du grand public, elle avait également participé en 2010 à l’émission Strictly Come Dancing, version britannique de Danse avec les stars, où son autodérision lui avait permis d’atteindre les quarts de finale grâce au soutien des téléspectateurs.

Une classe politique sous le choc

L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions au Royaume-Uni. Le Premier ministre démissionnaire, Keir Starmer, a qualifié cette affaire de « vraiment choquante ». La dirigeante du Parti conservateur, Kemi Badenoch, s’est dite « abasourdie » par ce drame, tandis que Nigel Farage a salué une femme qui, selon lui, « a joué un rôle décisif dans la concrétisation du Brexit ».

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de la mort de l’ancienne élue. Les autorités n’ont, pour l’heure, communiqué aucun élément supplémentaire sur les motivations du suspect arrêté.