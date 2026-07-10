Francofolies de La Rochelle : Aya Nakamura, Orelsan et Julien Clerc attendus sous une chaleur écrasante

La 42e édition des Francofolies de La Rochelle débute vendredi dans un contexte de fortes chaleurs, avec près de 150.000 festivaliers attendus pendant cinq jours. Malgré l’épisode caniculaire qui touche la Charente-Maritime, les organisateurs maintiennent l’ensemble de la programmation tout en renforçant les dispositifs destinés à protéger le public. Des brumisateurs seront installés sur le site et des équipes baptisées les « Désoiffeurs » distribueront gratuitement de l’eau tout au long du festival.

Une programmation mêlant têtes d’affiche et nouveaux talents

La scène principale accueillera plusieurs des plus grands noms de la chanson et du rap français. Dès vendredi, Orelsan, Miki, L2B et Gims ouvriront les festivités, avant une soirée très rap samedi avec La Mano 1.9, Jok’Air, L2B et Niska. Les organisateurs assurent que certaines soirées ont affiché complet en un temps record face à une demande particulièrement forte.

Fidèles à leur identité éclectique, les Francofolies proposeront également des concerts d’Aya Nakamura, Julien Clerc, Mika, Feu! Chatterton, Louane, Helena, Marguerite, Anne Paceo ou encore Ino Casablanca. La programmation compte cette année près de 40 % d’artistes féminines, un chiffre salué par la direction du festival, qui souhaite poursuivre ses efforts en faveur d’une meilleure représentation des femmes sur scène.

Des concerts mais aussi des rencontres avec les artistes

Au-delà des grandes scènes, le festival conservera sa dimension conviviale avec les Folies matinales, proposant des concerts intimistes, ainsi que les Folles Rencontres, mêlant échanges littéraires, balades musicales et discussions avec des personnalités comme Yael Naim, Liane Foly, Emily Loizeau ou l’autrice Camille Kouchner. Les organisateurs entendent préserver cette identité qui fait des Francofolies un rendez-vous autant culturel que musical, tout en continuant de mettre en lumière les artistes émergents.