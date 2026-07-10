Xavier Niel devient le premier actionnaire de Vodafone avec un investissement de 5,1 milliards d’euros

Xavier Niel poursuit son expansion dans les télécommunications européennes. Le fondateur d’Iliad (Free) va investir 5,1 milliards d’euros pour devenir le premier actionnaire de l’opérateur britannique Vodafone, selon une annonce publiée vendredi. L’opération sera réalisée par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement Vega.

Vega prévoit de racheter les 16,2 % du capital détenus par le groupe émirati e&, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires attendues d’ici la fin de l’année. Une fois la transaction finalisée, Xavier Niel deviendra le principal actionnaire de Vodafone, sans toutefois chercher à prendre le contrôle du groupe britannique.

Une nouvelle étape dans la stratégie européenne de Xavier Niel

Cette opération renforce la présence de Xavier Niel dans le secteur européen des télécommunications. Le milliardaire français, déjà propriétaire d’Iliad, multiplie depuis plusieurs années les investissements dans les grands opérateurs du continent afin d’étendre son influence sur le marché.

Le communiqué précise que Vega n’a pas l’intention de devenir actionnaire majoritaire de Vodafone. L’objectif affiché est d’accompagner le développement de l’opérateur britannique tout en s’inscrivant dans une stratégie d’investissement de long terme.