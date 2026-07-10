EasyJet privilégie Apollo pour son rachat et écarte l’offre de Castlelake

EasyJet a annoncé avoir conclu un accord de principe avec le fonds d’investissement américain Apollo en vue d’un éventuel rachat de la compagnie aérienne britannique. Cette nouvelle proposition valorise l’entreprise à 5,7 milliards de livres sterling, soit environ 6,7 milliards d’euros, et surpasse l’offre concurrente présentée par Castlelake.

Apollo propose 7,15 livres par action, contre 6,90 livres dans la dernière offre de Castlelake. Le conseil d’administration d’EasyJet estime que cette proposition offre une meilleure valeur aux actionnaires et indique qu’il ne souhaite plus recommander l’offre concurrente. Une recommandation officielle sera toutefois conditionnée au dépôt d’une offre ferme avant le 7 août.

Un soutien à la stratégie de développement d’EasyJet

Selon le groupe britannique, Apollo soutient la stratégie actuelle de la compagnie, fondée sur le renforcement de son modèle de transporteur à bas coûts. Le fonds entend notamment accompagner l’augmentation de la capacité de la flotte, le développement des revenus issus des services annexes et la croissance d’EasyJet Holidays, devenue un axe majeur de diversification.

Le conseil d’administration considère que cette proposition présente un équilibre favorable entre valorisation financière, vision stratégique et développement à long terme.

Castlelake désormais distancé

EasyJet avait annoncé le 5 juillet un premier accord de principe avec Castlelake, après avoir rejeté plusieurs propositions jugées insuffisantes. La compagnie estimait notamment que les premières offres avaient été formulées alors que son cours de Bourse était affaibli par les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur le secteur aérien.

Le groupe avait néanmoins accepté d’ouvrir ses comptes à Castlelake afin de favoriser une offre améliorée. Avec l’arrivée d’Apollo et une proposition financière supérieure, la compétition pour le contrôle d’EasyJet prend désormais une nouvelle dimension.