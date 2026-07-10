Mondial – Après le record France-Maroc, M6 bouleverse sa grille pour la demi-finale des Bleus

M6 accumule les performances historiques depuis le début de la Coupe du monde 2026. Les rencontres de l’équipe de France rassemblent plusieurs millions de téléspectateurs et permettent régulièrement à la chaîne de dépasser 60% de part d’audience. Le quart de finale remporté par les Bleus face au Maroc a franchi un nouveau cap avec 16,09 millions de supporters devant leur télévision, soit la meilleure audience de l’année. Le parcours français avait commencé face au Sénégal avec 13,99 millions de téléspectateurs entre 21h02 et 23h04. M6 avait alors réuni 61,4% de l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus ainsi que 76,2% des Femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans, la cible commerciale des FRDA-50.

Même au cœur de la nuit, les Bleus rassemblent des millions de personnes

La deuxième rencontre de la France avait été fortement perturbée par des orages. Malgré une diffusion entre 23h et 2h48 et une fin de match proche de 3h du matin, 4,90 millions de téléspectateurs étaient restés devant M6. La chaîne avait capté 63,1% du public présent devant la télévision à cette heure et 51,4% des FRDA-50. Face à la Norvège, les Bleus avaient retrouvé une case horaire plus favorable et attiré 13,68 millions de personnes. La rencontre avait obtenu 62,1% de part d’audience auprès de l’ensemble du public, 76,6% auprès des FRDA-50, 79,6% auprès des 25-49 ans et 87% auprès des 15-34 ans.

Plus de 70% du public dès le début des matchs à élimination directe

Le 16e de finale contre la Suède avait réuni 10,23 millions de supporters. M6 avait enregistré 71% de part d’audience auprès de l’ensemble du public et des FRDA-50, 81% auprès des 25-49 ans et 89% auprès des 15-34 ans. La qualification contre le Paraguay en huitième de finale avait ensuite attiré 12,17 millions de téléspectateurs, malgré un coup d’envoi programmé à 23h. Le match avait rassemblé 75,6% du public âgé de quatre ans et plus, 79,4% des FRDA-50, 87% des 25-49 ans et 91% des 15-34 ans.

France-Maroc devient la meilleure audience de l’année

Le quart de finale remporté face au Maroc a offert à M6 son résultat le plus impressionnant depuis le début de la compétition. Au total, 16,09 millions de personnes ont suivi la qualification des joueurs de Didier Deschamps pour les demi-finales. La rencontre a capté 72,8% de l’ensemble du public, 85,8% des FRDA-50, 87% des 25-49 ans et 91% des 15-34 ans. Aucun programme diffusé à la télévision française depuis le début de l’année n’avait rassemblé autant de téléspectateurs.

Ophélie Meunier prend l’antenne dès 19h15 avant la demi-finale

M6 renforce désormais son dispositif pour la demi-finale de l’équipe de France, programmée mardi 14 juillet à 21h. La chaîne proposera une édition spéciale du Mag présentée par Ophélie Meunier dès 19h15. Cette émission accompagnera les téléspectateurs jusqu’au coup d’envoi avec les dernières informations, les compositions et la préparation des Bleus. Pour libérer cette longue tranche consacrée au football, M6 modifie plusieurs horaires. La Roue de la fortune, présentée par Éric Antoine, commencera à 16h50 au lieu de 17h20. Tous en cuisine, l’émission culinaire animée par Cyril Lignac, sera avancée à 18h05 alors qu’elle devait initialement débuter à 18h30. Après les 16,09 millions de téléspectateurs réunis contre le Maroc, M6 espère désormais battre un nouveau record lors de cette demi-finale. Une qualification des Bleus pour la finale pourrait offrir à la chaîne l’une des audiences les plus élevées de son histoire.