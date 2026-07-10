— «Quelqu’un peut-il arrêter la France?» : la presse étrangère impressionnée par les Bleus

La qualification de l’équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du monde, obtenue grâce à une victoire 2-0 face au Maroc, a suscité de très nombreux commentaires à travers la planète. Des médias espagnols, italiens, britanniques, américains, argentins, brésiliens, belges ou encore allemands saluent unanimement la performance des hommes de Didier Deschamps, présentés comme les grands favoris pour le sacre mondial.

Mbappé au sommet, la France désignée comme l’équipe à battre

En Espagne, Marca estime que « la France attend en demi-finales » après avoir parfaitement maîtrisé son quart de finale. Le quotidien souligne que, malgré un penalty manqué en première période, Kylian Mbappé a fini par faire la différence grâce à une frappe victorieuse et rejoint Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi avec huit réalisations.

Le journal madrilène AS va encore plus loin en affirmant que « la France de Deschamps et Mbappé entre au panthéon ». Le quotidien rappelle que les Bleus atteignent les demi-finales pour la troisième Coupe du monde consécutive après 2018 et 2022, une performance rarissime. Selon lui, Mbappé incarne parfaitement cette génération capable d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football français.

Toujours en Espagne, Mundo Deportivo décrit le capitaine français comme « un génie, un buteur né, un footballeur qui ne faiblit jamais quand sa sélection a besoin qu’il soit décisif ».

« Quelqu’un peut-il arrêter la France ? »

Aux États-Unis, The Athletic résume le sentiment général avec une interrogation qui fait office de titre : « Quelqu’un peut-il arrêter la France ? ».

Le média américain rappelle que les Bleus n’ont jamais été menés au score depuis le début de la compétition, preuve selon lui d’un talent exceptionnel et d’une maîtrise collective remarquable. Il considère que la France possède l’effectif le plus complet du Mondial, tout en estimant que seules des équipes comme l’Espagne, l’Angleterre ou l’Argentine disposent des qualités offensives suffisantes pour réellement inquiéter les hommes de Didier Deschamps.

Au Royaume-Uni, The Guardian met en avant « la ténacité » de l’équipe de France, qu’il juge capable de devenir « irrésistible ». Le quotidien estime que les Marocains ont rapidement été étouffés par le pressing français et souligne qu’il est pratiquement impossible de simplement défendre face à Mbappé et ses partenaires.

Des compliments venus des quatre coins du monde

En Italie, La Gazzetta dello Sport écrit que « la France vient d’une autre planète » et affirme attendre avec impatience une éventuelle affiche face à l’Espagne afin de voir si quelqu’un peut enfin freiner Mbappé et ses coéquipiers.

En Argentine, Clarín estime que la France a « déployé sa puissance et son ambition ». Le quotidien considère qu’il est presque inévitable de se sentir inférieur face à une telle équipe et explique qu’aucune approche tactique ne semble réellement efficace pour contenir les Bleus.

Au Brésil, O Globo évoque une équipe qui avance « avec une aura d’invincibilité », tandis que le média belge DH Les Sports+ souligne la régularité exceptionnelle des Bleus au plus haut niveau et rappelle que Didier Deschamps continue d’accumuler les performances historiques à la tête de la sélection française.

Au lendemain de la qualification française, un constat domine donc largement dans la presse internationale. La France apparaît aujourd’hui comme la sélection qui impressionne le plus dans cette Coupe du monde 2026. Son organisation, sa profondeur d’effectif et l’efficacité de Kylian Mbappé conduisent de nombreux médias à la désigner comme la principale favorite pour conquérir un nouveau titre mondial.