Mondial – Coup dur pour l’Angleterre : Declan Rice placé à l’isolement à cause d’un virus avant le quart contre la Norvège

À un jour du quart de finale de la Coupe du monde face à la Norvège, l’Angleterre doit composer avec une mauvaise nouvelle. Declan Rice a été placé à l’isolement après avoir contracté un virus, afin d’éviter toute propagation au sein du groupe. Le milieu de terrain a manqué les deux dernières séances d’entraînement de la sélection anglaise. Le staff médical a choisi de l’écarter temporairement du reste de l’effectif par mesure de précaution.

Une participation devenue très incertaine

À ce stade, la présence de Declan Rice contre la Norvège reste incertaine. Le joueur devra d’abord retrouver l’entraînement collectif avant que le sélectionneur Thomas Tuchel ne puisse prendre une décision concernant sa titularisation. Cette absence s’ajoute à d’autres inquiétudes dans les rangs anglais. Marc Guéhi est lui aussi très incertain en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Reece James poursuit son retour après un problème musculaire.

Un élément indispensable du dispositif de Tuchel

Depuis le début de la compétition, Declan Rice occupe un rôle essentiel dans l’entrejeu anglais. Son activité défensive, sa qualité de relance et son expérience en font l’un des cadres de l’équipe. Une absence contre la Norvège obligerait Thomas Tuchel à revoir l’équilibre de son milieu de terrain pour un rendez-vous capital dans la course au dernier carré de la Coupe du monde.

L’Angleterre surveille l’évolution de son état de santé

Le staff médical anglais suit désormais l’évolution de l’état de santé de Declan Rice au quotidien. L’objectif est d’éviter toute contamination au sein du groupe tout en permettant au joueur de récupérer suffisamment vite pour espérer tenir sa place samedi. À quelques heures d’un quart de finale particulièrement attendu face à la Norvège, cette situation constitue un nouveau casse-tête pour Thomas Tuchel, qui attendra les dernières évaluations médicales avant d’arrêter sa composition d’équipe.