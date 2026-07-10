François Hollande sera présent à Nice pour les 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016

L’ancien président de la République François Hollande participera aux commémorations du dixième anniversaire de l’attentat de Nice, survenu le 14 juillet 2016. Il a confirmé qu’il serait présent pour rendre hommage aux 86 victimes et aux 458 personnes blessées lors de cette attaque qui avait frappé la promenade des Anglais.

François Hollande a confié que cet attentat restait « sans doute la période la plus douloureuse » de son quinquennat. Il a également estimé que cette tragédie avait permis au pays de faire preuve d’unité face au terrorisme, rappelant que « nous avons fait bloc à Nice comme ailleurs ».

Un hommage dix ans après l’attentat

Le 14 juillet 2016, un camion lancé à vive allure dans la foule venue assister au feu d’artifice de la fête nationale avait provoqué l’une des attaques les plus meurtrières de l’histoire récente de la France. L’attentat avait fait 86 morts et 458 blessés, plongeant le pays dans le deuil.

Les cérémonies prévues à Nice marqueront les dix ans de cette tragédie. Elles réuniront les familles des victimes, des élus, des représentants de l’État ainsi que plusieurs personnalités, dont François Hollande, qui entend une nouvelle fois rendre hommage aux victimes et saluer la résilience de la ville.