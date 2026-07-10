Jean Lassalle lance une cagnotte pour financer une candidature à la présidentielle de 2027

Jean Lassalle prépare un possible retour dans la course à l’Élysée. L’ancien député des Pyrénées-Atlantiques a annoncé sur les ondes d’ICI Béarn Bigorre le lancement d’une cagnotte afin de financer une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2027.

Déjà candidat en 2017 puis en 2022, le fondateur du mouvement Résistons ! affirme vouloir incarner une candidature « antisystème ». Selon lui, un budget d’au moins 100 000 euros est nécessaire pour lancer sa campagne et en assurer les premières dépenses.

Une troisième tentative en préparation

Jean Lassalle souhaite s’appuyer sur les dons de ses soutiens plutôt que sur les circuits traditionnels de financement politique. Cette collecte doit lui permettre de réunir les moyens indispensables pour structurer son équipe et préparer sa campagne.

À moins d’un an du scrutin présidentiel, plusieurs personnalités commencent déjà à se positionner. Avec cette nouvelle initiative, Jean Lassalle espère une nouvelle fois porter une voix indépendante et défendre les territoires ruraux, un thème qui a marqué ses précédentes campagnes.