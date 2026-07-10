Présidentielle 2027 : Marine Tondelier estime que le PS a tourné le dos à une primaire commune de la gauche

Marine Tondelier considère que le vote des militants socialistes marque la fin de la perspective d’une primaire unitaire de la gauche en vue de l’élection présidentielle de 2027. La secrétaire nationale des Écologistes a réagi vendredi au choix du Parti socialiste d’organiser une primaire limitée aux formations de l’espace socialiste.

Les adhérents du PS ont en effet validé jeudi soir, à 55,5 %, la proposition portée par les opposants à Olivier Faure. Le futur candidat socialiste sera donc désigné par les militants du Parti socialiste et des formations alliées, comme Place publique, écartant l’idée d’un scrutin plus largement ouvert aux sympathisants de gauche.

Les Écologistes préparent leur stratégie

Dans un message adressé aux responsables de son mouvement, Marine Tondelier affirme que ce vote revient à « enterrer la primaire » de l’ensemble de la gauche. Elle propose de réunir à deux reprises le conseil fédéral des Écologistes afin d’examiner les conséquences de cette décision et d’évaluer la possibilité de présenter un candidat écologiste à l’élection présidentielle.

La dirigeante écologiste précise qu’elle ne fera pas d’autres commentaires avant ces réunions, qui ne devraient pas se tenir avant le 13 juillet. Cette séquence pourrait conduire les Écologistes à redéfinir leur stratégie pour 2027, alors que les discussions sur une candidature commune à gauche apparaissent désormais plus incertaines.